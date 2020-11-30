Программисты из Благовещенска выиграли 500 тысяч на общероссийском хакатоне

Благовещенская команда ITD заняла второе место на всероссийском этапе хакатона «Цифровой прорыв». В качестве приза айтишники получили 500 тысяч рублей и право на участие в гранд-хакатоне.

— В финале мы разрабатывали решения для крупных корпораций. Мы выбрали сложный кейс для Росатома — нам нужно было придумать, как без интернета сделать так, чтобы в цехах начальники могли ставить задачи сотрудникам и контролировать их выполнение. Сейчас всё это занимает очень много времени, так как один цех Росатома размером как два футбольных поля, и сначала руководитель, раздавая задание, подходит к каждому, а потом с журналом снова всех обходит, чтобы проконтролировать выполнение, — рассказала участница команды Приамурья Татьяна Дурнева.

Свой проект айтишники защищали перед топ-менеджерами Росатома, а также техническими специалистами, которые проверили, насколько эффективно работает предложенное решение.

— Все, кроме одного нашего участника команды, находились в одном помещении. Тяжело было, так как соревнования шли по московскому времени, даже в три ночи приходилось защищаться. Но после финальной защиты нам сразу сказали, ребят, спать не ложитесь, скоро награждение, — рассказала Татьяна.

В итоге команда из Благовещенска заняла второе место и выиграла приз в 500 тысяч рублей. Теперь ребята отправятся на гранд-финал в Москву, который состоится 7-8 декабря. Там соберутся 200 лучших IT-специалистов со всей России. Победителей гранд-финала ждут контракты с ведущими отечественными компаниями, инвестиции в проекты участников и приглашение на работу.

Напомним, в начале октября команда ITD Татьяны и Ивана Дурневых из Благовещенска стала лучшей на дальневосточном хакатоне. Тогда две бессонные ночи принесли им победу и 150 тысяч рублей.