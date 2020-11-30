Новосибирских чиновников, оказавшихся без масок на мероприятии, накажут рублём

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился лишить части премии чиновников областного минкультуры. Они участвовали в массовом мероприятии без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

В соцсетях появились фотографии с церемонии вручения премии «Короли изящных искусств». На групповых фото без масок красуются не только простые чиновники, но и министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

— На прошлой неделе в филармонии прошло мероприятие, сбор любителей изящных искусств и высокой моды. Мы сегодня должны культивировать главную моду на соблюдение мер санитарной безопасности. Но это мероприятие прошло с демонстративным нарушением этих мер. Без масок, социальной дистанции, ещё и с демонстрацией фотографий в соцсетях и СМИ, — заявил на оперативном совещании Травников.

По его поручению провели расследование, факты нарушений подтвердились, сообщает РИА Новости.

— Нарушения были допущены руководителем министерства и учреждения. Я не буду закрывать глаза на этот инцидент. Мы не будем нагружать лишней работой суды и надзорные органы. Виновных привлечём к дисциплинарной ответственности с лишением части премии, — сказал глава региона.

Напомним, что губернатор Амурской области Василий Орлов также считает, что проблему с отсутствием масок можно решить только жёстким контролем. А в Благовещенске продолжают проверять наличие масок у горожан. Уже составили более 1 320 протоколов за отсутствие средств индивидуальной защиты.