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30ноября
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сегодня, 15:32 0

Врач в США тайно оплодотворил сотни своих пациенток

Врач в США тайно оплодотворил сотни своих пациенток
Фото: vilkaa.ru

Американский врач Квинси Фортье оплодотворял пациенток собственной спермой вместо биоматериала их мужей и оказался отцом по меньшей мере 24 детей. Об этом сообщил его сын на съемках документального фильма HBO, пишет LIFE.

Сын Фортье признался, что по всему миру у него могут быть сотни братьев и сестёр.

Как сообщает The Sun, расследование начала жительница Орегона, когда поняла, что не похожа на своего отца. Как стало известно, на Фортье ещё в 1990-е подавала в суд бывшая пациентка, когда узнала, что он дважды использовал свой биоматериал вместо спермы её мужа в 1970-х годах.

Квинси Фортье открыл женскую клинику в Лас-Вегасе в 1961 году. В 1991 году доктор даже был признан врачом года по версии медицинской ассоциации Невады.

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#медицина #суды #США

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