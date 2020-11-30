Врач в США тайно оплодотворил сотни своих пациенток

Сын Фортье признался, что по всему миру у него могут быть сотни братьев и сестёр.

Как сообщает The Sun, расследование начала жительница Орегона, когда поняла, что не похожа на своего отца. Как стало известно, на Фортье ещё в 1990-е подавала в суд бывшая пациентка, когда узнала, что он дважды использовал свой биоматериал вместо спермы её мужа в 1970-х годах.

Квинси Фортье открыл женскую клинику в Лас-Вегасе в 1961 году. В 1991 году доктор даже был признан врачом года по версии медицинской ассоциации Невады.