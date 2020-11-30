Врач в США тайно оплодотворил сотни своих пациенток
Американский врач Квинси Фортье оплодотворял пациенток собственной спермой вместо биоматериала их мужей и оказался отцом по меньшей мере 24 детей. Об этом сообщил его сын на съемках документального фильма HBO, пишет LIFE.
Сын Фортье признался, что по всему миру у него могут быть сотни братьев и сестёр.
Как сообщает The Sun, расследование начала жительница Орегона, когда поняла, что не похожа на своего отца. Как стало известно, на Фортье ещё в 1990-е подавала в суд бывшая пациентка, когда узнала, что он дважды использовал свой биоматериал вместо спермы её мужа в 1970-х годах.
Квинси Фортье открыл женскую клинику в Лас-Вегасе в 1961 году. В 1991 году доктор даже был признан врачом года по версии медицинской ассоциации Невады.
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