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Врача Марадоны подозревают в убийстве легендарного футболиста

Врача Марадоны подозревают в убийстве легендарного футболиста
Фото: Diego Maradona/Instagram

Личного врача Диего Марадоны Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Как пишет РБК, расследование против медика инициировали дочери легендарного футболиста.

В интервью La Nacion Луке прокомментировал обвинения.

— Это юридические процедуры, о которых я не знаю и не собираюсь подвергать сомнению. Я в распоряжении судьи. Я знаю, что сделал и как сделал это с Диего. Прокуроры поступили так, как никто не ожидал. Это их работа, и я уважаю её. Мы предоставили им всю информацию, которую они просили, — сообщил врач.

В доме и клинике Луке прошли обыски. Оперативники изъяли мобильные телефоны, компьютеры и историю болезни Марадоны. Специалистам предстоит определить — была ли халатность в оказании медицинской помощи.

Официального обвинения Луке не выдвинуто, сообщает генеральная прокуратура Сан-Исидро.

Напомним, легендарный футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за сердечной недостаточности.

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#медицина #происшествия #спорт #шоу-бизнес

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