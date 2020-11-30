Врача Марадоны подозревают в убийстве легендарного футболиста

Фото: Diego Maradona/Instagram

В интервью La Nacion Луке прокомментировал обвинения.

— Это юридические процедуры, о которых я не знаю и не собираюсь подвергать сомнению. Я в распоряжении судьи. Я знаю, что сделал и как сделал это с Диего. Прокуроры поступили так, как никто не ожидал. Это их работа, и я уважаю её. Мы предоставили им всю информацию, которую они просили, — сообщил врач.

В доме и клинике Луке прошли обыски. Оперативники изъяли мобильные телефоны, компьютеры и историю болезни Марадоны. Специалистам предстоит определить — была ли халатность в оказании медицинской помощи.

Официального обвинения Луке не выдвинуто, сообщает генеральная прокуратура Сан-Исидро.

Напомним, легендарный футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за сердечной недостаточности.