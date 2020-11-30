Врача Марадоны подозревают в убийстве легендарного футболиста
Личного врача Диего Марадоны Леопольдо Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Как пишет РБК, расследование против медика инициировали дочери легендарного футболиста.
В интервью La Nacion Луке прокомментировал обвинения.
— Это юридические процедуры, о которых я не знаю и не собираюсь подвергать сомнению. Я в распоряжении судьи. Я знаю, что сделал и как сделал это с Диего. Прокуроры поступили так, как никто не ожидал. Это их работа, и я уважаю её. Мы предоставили им всю информацию, которую они просили, — сообщил врач.
В доме и клинике Луке прошли обыски. Оперативники изъяли мобильные телефоны, компьютеры и историю болезни Марадоны. Специалистам предстоит определить — была ли халатность в оказании медицинской помощи.
Официального обвинения Луке не выдвинуто, сообщает генеральная прокуратура Сан-Исидро.
Напомним, легендарный футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за сердечной недостаточности.
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