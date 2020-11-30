Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:33 2

Малые российские партии хотят объединить в одну побольше

Малые российские партии хотят объединить в одну побольше
Фото: duma.gov.ru

Администрация президента инициирует объединение мелких российских партий в одну, пишут «Ведомости». По информации издания, к «Справедливой России» присоединят партии «Родина», «За правду», «Патриоты России» и Партию пенсионеров.

По словам одного из близких к Кремлю источников, каждая из партий выставила свои условия, в частности — обязательное прохождение в парламент определенного количества кандидатов. Два собеседника «Ведомостей», близких к Кремлю, подтверждают переговоры администрации президента со «Справедливой Россией» и малыми партиями – «Родиной», «Патриотами России», «Российской партией пенсионеров за справедливость» и партией «За правду». Собеседники, близкие к администрации, говорят, что партиям предложен вариант объединения с эсерами.

По информации источника в руководстве «Справедливой России», объединительный съезд состоится до конца декабря. Тем не менее депутат Госдумы от эсеров Валерий Гартунг отрицает переговоры с другими партиями об объединении.

Представитель партии «За правду» заявил, что не знает о подобных переговорах. Председатель президиума «Родины» Марина Костычева сказала «Ведомостям», что объединяться они не собираются.

Просмотров всего: 348

#партии #российская власть

распечатать


Власть 4

Сергей Иванов заявил, что Сахалину мост не нужен
Власть 5

Амурского прокурора хотят отправить служить в Оренбург
Власть 3

Василий Орлов встретился с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным
Общество 24

Как охраняют российских губернаторов

Комментарии
Показать все (2)
  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Надо все партии присоединить к Единой России и будет у нас самая процветающая страна в мире. Лет эдак через 50

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Цитата из Интернета: …Нужно законодательно запретить создавать партии по таким форматам, как возрастной (Партия пенсионеров…), половой ( Партия женщин), профессиональный, религиозный, лидерский (под какого-то лидера), национальный, сословной, шовинистский, расистский и прочие «серо-буро-малиновые»... Нужно запретить и «неопределенные» названия партий, типа, в котором не отражен очень конкретный политический спектр партии.

    Известно, что есть ДЕВЯТЬ классических Политических спектров: Ультра-левый («большевики»…), Крайне-левый (коммунисты…), Левый ( социалисты), Лево-центристский (социал-демократы), Центристский (демократы), Право-центристский (либеральные демократы). Правый (либералы), Крайне-правый (радикальные либералы), Ультра-правый (ультра либералы)… Для безопасности страны, необходим запрет на ультра и крайние спектры (от левых и правых).

    Таким образом, в любой адекватной стране должно быть только 5 (пять) политических партий: Левая ( социалисты), Лево-центристская (социал-демократы), Центристская (демократы), Право-центристская (либеральные демократы) и Правая ( либералы) и все они должны быть представлены в Парламенты страны (процент на выборах для прохождения в парламент отменяется)!...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь