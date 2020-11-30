Малые российские партии хотят объединить в одну побольше

Фото: duma.gov.ru

По словам одного из близких к Кремлю источников, каждая из партий выставила свои условия, в частности — обязательное прохождение в парламент определенного количества кандидатов. Два собеседника «Ведомостей», близких к Кремлю, подтверждают переговоры администрации президента со «Справедливой Россией» и малыми партиями – «Родиной», «Патриотами России», «Российской партией пенсионеров за справедливость» и партией «За правду». Собеседники, близкие к администрации, говорят, что партиям предложен вариант объединения с эсерами.

По информации источника в руководстве «Справедливой России», объединительный съезд состоится до конца декабря. Тем не менее депутат Госдумы от эсеров Валерий Гартунг отрицает переговоры с другими партиями об объединении.

Представитель партии «За правду» заявил, что не знает о подобных переговорах. Председатель президиума «Родины» Марина Костычева сказала «Ведомостям», что объединяться они не собираются.