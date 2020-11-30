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30ноября
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сегодня, 15:16 5

Амурского прокурора хотят отправить служить в Оренбург

Амурского прокурора хотят отправить служить в Оренбург

Путин представил в Совет Федерации кандидатуры новых прокуроров для 5 регионов. Амурский прокурор Руслан Медведев может поехать в Оренбургскую область, в Приамурье предложена кандидатура Александра Бучмана из Краснодарского края, сообщает «КоммерсантЪ».

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что президентом были представлены следующие кандидатуры прокуроров: Александр Бучман в Амурскую область, Александр Гулягин — Тамбовскую, Руслан Медведев (нынешний прокурор Приамурья) в Оренбургскую, Николай Саврун в Воронежскую область и Сергей Фирсов в Республику Хакасия.

Напомним, что Руслан Медведев служит прокурором Амурской области с 2016 года. Он родился в 1975 году в Бурятской АССР. В период с 1996 по 2001 годы служил в Байкало-Амурской транспортной прокуратуре, Дальневосточной транспортной прокуратуре, Забайкальской транспортной прокуратуре. После этого с 2001 года по 2014 год служил в органах прокуратуры Амурской области, после чего два года (2014 – 2016) был прокурором города Владивостока, заместителем прокурора Приморского края.

Если кандидатура будет согласована, то прокурором Приамурья может стать Александр Бучман, на текущий момент первый заместитель прокурора Краснодарского края. Александр Ефимович в органах прокуратуры работает с 2005 года. За это время Бучман служил в должностях следователя и старшего следователя прокуратуры Дзержинского района города Оренбурга, старшего помощника прокурора Оренбурга, заместителя прокурора Промышленного района Оренбурга, заместителя прокурора Оренбурга. Также Александр Ефимович с октября 2013 года работал в должности Светлогорского межрайонного прокурора Калининградской области.

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#областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Из Краснодара в Благовещенск?

    Прикольно...

  • ytopic

    ytopic
    2 часа назад

    ну и с богом ! может и в области прокурорские начнут работать...

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    1 час назад

    Краснодарский край однозначно более корумпирован

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    14 минут назад

    Надоело кровати двигать - решил б..дей обменять...

  • Аутист

    Аутист
    13 минут назад

    Очень жаль

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