Амурского прокурора хотят отправить служить в Оренбург

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что президентом были представлены следующие кандидатуры прокуроров: Александр Бучман в Амурскую область, Александр Гулягин — Тамбовскую, Руслан Медведев (нынешний прокурор Приамурья) в Оренбургскую, Николай Саврун в Воронежскую область и Сергей Фирсов в Республику Хакасия.



Напомним, что Руслан Медведев служит прокурором Амурской области с 2016 года. Он родился в 1975 году в Бурятской АССР. В период с 1996 по 2001 годы служил в Байкало-Амурской транспортной прокуратуре, Дальневосточной транспортной прокуратуре, Забайкальской транспортной прокуратуре. После этого с 2001 года по 2014 год служил в органах прокуратуры Амурской области, после чего два года (2014 – 2016) был прокурором города Владивостока, заместителем прокурора Приморского края.



Если кандидатура будет согласована, то прокурором Приамурья может стать Александр Бучман, на текущий момент первый заместитель прокурора Краснодарского края. Александр Ефимович в органах прокуратуры работает с 2005 года. За это время Бучман служил в должностях следователя и старшего следователя прокуратуры Дзержинского района города Оренбурга, старшего помощника прокурора Оренбурга, заместителя прокурора Промышленного района Оренбурга, заместителя прокурора Оренбурга. Также Александр Ефимович с октября 2013 года работал в должности Светлогорского межрайонного прокурора Калининградской области.