Майк Тайсон признался в курении марихуаны перед боем с Джонсом

Как пишет New York Post, Тайсон заявил, что не может бросить курить и курит каждый день.

В субботу в Лос-Анджелесе состоялся поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим, который завершился вничью, это был выставочный бой.

Тайсона перед боем проверяли на допинг, но боксёра не дисквалифицировали, так как марихуана не внесена в списки запрещённых веществ.

Майк Тайсон после боя не исключил, что выйдет на ринг еще. Легендарный боксёр выступил впервые с 2005 года. На счету Тайсона 55 побед и 6 поражений.