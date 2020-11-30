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30ноября
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сегодня, 14:44 0

Майк Тайсон признался в курении марихуаны перед боем с Джонсом

Майк Тайсон признался в курении марихуаны перед боем с Джонсом
Фото: m.allboxing.ru

Знаменитый американский боксёр Майк Тайсон признался, что курил марихуану перед боем с Роем Джонсом-младшим, сообщает РЕН ТВ.

Как пишет New York Post, Тайсон заявил, что не может бросить курить и курит каждый день.

В субботу в Лос-Анджелесе состоялся поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим, который завершился вничью, это был выставочный бой.

Тайсона перед боем проверяли на допинг, но боксёра не дисквалифицировали, так как марихуана не внесена в списки запрещённых веществ.

Майк Тайсон после боя не исключил, что выйдет на ринг еще. Легендарный боксёр выступил впервые с 2005 года. На счету Тайсона 55 побед и 6 поражений.

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