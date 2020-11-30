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30ноября
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сегодня, 14:36 2

Житель Белгорода получил семь лет колонии за покушение на сбыт наркотика в Благовещенске

Житель Белгорода получил семь лет колонии за покушение на сбыт наркотика в Благовещенске
Фото: 28.мвд.рф

27-летнего жителя Белгорода осудили за покушение на незаконный сбыт наркотических средств через интернет.

Молодой человек получал по почте синтетический наркотик и размещал в тайниках недалеко от Благовещенска. Злоумышленника задержали в июне 2019 года в областном центре Приамурья прямо в момент получении почтового отправления.

В посылке полицейские обнаружили полимерные свёртки с синтетическим наркотическим средством. В ходе следствия обвиняемый показал тайники, в которых он прятал ещё около 4 килограммов такого же вещества. Эту партию наркотиков он привёз в Приамурье из другого региона на автомобиле.

Суд назначил мужчине 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает амурская полиция.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    Новость следует прочитать всем студентам.

  • Rotan

    Rotan
    2 часа назад

    За 5 погибших в ддп тоже светит 7 лет, но ещё не факт что он их получит. Я конечно не оправдываю этого гражданина, законы какие то странные.

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