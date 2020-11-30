Присяжные признали благовещенца виновным в убийстве из ревности

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В Благовещенске к девяти с половиной годам лишения свободы осудили 53-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, амурчанин заподозрил знакомую в измене и задушил её.

Убийство произошло вечером одного из дней в ноябре прошлого года в одном из общежитий Благовещенска. Сначала мужчина изо всех сил ударил по голове женщину, лежавшую на диване. Затем схватил её за шею и задушил. После этого взял со стола в прихожей нож и несколько раз провел им по шее уже умершей женщины.

На основании вердикта присяжных заседателей приговором Благовещенского городского суда от 27 ноября 2020 житель областного центра признан виновным. Ему назначили девять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на год.

Приговор не вступил в законную силу.