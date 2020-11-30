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30ноября
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сегодня, 14:29 6

В МВД составили новый перечень навыков для сдающих на права

В МВД составили новый перечень навыков для сдающих на права
Фото: РИА Новости

МВД России предложило отдельный перечень навыков вождения, необходимых для получения водительских прав. Всего он состоит из 19 пунктов. В списке есть те навыки, которые требуют и сейчас: это парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов, параллельная парковка, остановка и начало движения на подъеме и на спуске, сообщает РИА Новости.

Кроме того, будущий водитель должен уметь разворачиваться в замкнутом пространстве или при ограниченной проезжей части с использованием движения задним ходом, по правилам проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрёстки, железнодорожные переезды. Также полицейские будут проверять навыки обгона, опережения и перестроения на дороге с двумя и более полосами. Для водителей автобусов и троллейбусов планируют ввести отдельные требования — они должны будут показать своё умение останавливать транспорт для безопасной посадки и высадки пассажиров.

Ранее МВД говорило о новой редакции административного регламента по проведению экзамена для водителей. По-прежнему за каждую ошибку студенту будут начислять от 1 до 3 баллов. Чтобы получить права, количество штрафных баллов не должно превышать пяти. В отдельный блок вынесены грубые ошибки, из-за которых экзамен сразу останавливают. Среди таких нарушений – непристёгнутый ремень или разговор по телефону за рулём.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Предлагаю заставить пересдавать на права всех, кто сдавал до 2021 года, независимо от стажа вождения. Естественно платно.

    Дополнительный доход в бюджет государства

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    3 часа назад

    Да, не пристегнутый ремень это супер грубая ошибка!!!

  • DrDimon

    DrDimon
    3 часа назад

    "Да, не пристегнутый ремень это супер грубая ошибка!!!"

    Когда-нибудь видели последствия выбивания головой лобового стекла?

    Про сам процесс вылетания через лобовуху уже не спрашиваю - не для слабонервных.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    DrDimon, Бесят водятлы, которые начинают читать нотации типа "зачем пристёгиваетесь, вы что мне не доверяете!!" Затыкаю сразу. Однажды ливень, ехали 30 км в час. Впереди притормозил джип и мы остановились, а в багагу сначала таксист, потом чёрный марковник с молодым горцем. Из-за ремня только остался синячок на затылке от заколки (теперь в машину только с резинкой)), а так лица бы расквасили

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    56 минут назад

    Всяко бывает. Этим летом было жесткая авария у нас. Выжила 11-летняя девочка которая была не пристегнута. Вылетела через лобовое.. Отчим, мама и малыш погибли...

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    53 минуты назад

    Не спорю (как молодой водитель, да и с мужем на его машине всегда ремень, потом движение), что пристегиваться просто необходимо.

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