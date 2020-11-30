В МВД составили новый перечень навыков для сдающих на права

Кроме того, будущий водитель должен уметь разворачиваться в замкнутом пространстве или при ограниченной проезжей части с использованием движения задним ходом, по правилам проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрёстки, железнодорожные переезды. Также полицейские будут проверять навыки обгона, опережения и перестроения на дороге с двумя и более полосами. Для водителей автобусов и троллейбусов планируют ввести отдельные требования — они должны будут показать своё умение останавливать транспорт для безопасной посадки и высадки пассажиров.

Ранее МВД говорило о новой редакции административного регламента по проведению экзамена для водителей. По-прежнему за каждую ошибку студенту будут начислять от 1 до 3 баллов. Чтобы получить права, количество штрафных баллов не должно превышать пяти. В отдельный блок вынесены грубые ошибки, из-за которых экзамен сразу останавливают. Среди таких нарушений – непристёгнутый ремень или разговор по телефону за рулём.