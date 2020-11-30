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Ясно и холодно: прогноз погоды в Приамурье на 1 декабря

Ясно и холодно: прогноз погоды в Приамурье на 1 декабря
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, во вторник, 1 декабря, в Приамурье переменная облачность, местами на востоке области небольшой снег.

Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура ночью -18°С...-23°С, на юге местами -13°С...-18°С, по крайним северным районам -27°С...-32°С. Температура днём на севере -12°С...-17°С, местами -18°С...-23°С, на юге -8°С...-13°С.

В Белогорске ясно, без осадков. Температура днём -13°С...-14°С, ночью до -19°С. Ветер западный, 2 метра в секунду, с порывами до 5 метров в секунду.

В Райчихинске ясно, без осадков. Днём температура -9°С…-12°С, ночью до -21°С. Ветер западный, 3-5 метров в секунду, с порывами до 6 метров в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Температура днём -11°С...-12°С, ночью до -17°С. Ветер западный, 1-2 метра в секунду, с порывами до 5 метров в секунду.

В Свободном ясно, без осадков. Днём температура -12°С…-13°С, ночью -21°С. Ветер западный, 2-3 метра в секунду.

В Шимановске ясно, без осадков. Температура днём -13°С...-14°С, ночью до -21°С. Ветер западный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 5 метров в секунду.

В Зее ясно, без осадков. Днём температура -12°С...-14°С, ночью -21°С. Ветер западный, 1-2 метра в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков. Температура днём -16°С...-18°С, ночью до -28°С. Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду, с порывами до 6 метров в секунду.

В Тынде ясно, без осадков. Температура днём -19°С...-21°С, ночью до -24°С. Ветер западный, 3-4 метра в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура ночью -14°С...-16°С, днём -7°С...-9°С.

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