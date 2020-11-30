Следователи установили благовещенца, виновного в деле о ДТП с пятью погибшими

Завершилось расследование уголовного дела о ДТП, в котором погибли пять человек. Перед судом предстанет 60-летний благовещенец, его обвиняют в нарушениях правил дорожного движения. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили в амурском управлении МВД.

В ноябре прошлого года на дороге около села Томичи столкнулись два автомобиля. Следствие установило, что водитель Toyota Land Cruiser Prado совершал обгон, но в плохих погодных условиях не заметил на встречной полосе Toyota Carina. Скорость внедорожника была больше 100 километров в час. В результате столкновения водитель и все пассажиры легкового автомобиля погибли на месте происшествия.

Следователи провели все необходимые экспертизы и опросили свидетелей. Собрано достаточно доказательств — в смерти пяти человек считают виновным 60-летнего благовещенца. Он предстанет перед судом. Водителю внедорожника грозит до 7 лет лишения свободы.