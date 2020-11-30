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30ноября
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сегодня, 14:15 3

Следователи установили благовещенца, виновного в деле о ДТП с пятью погибшими

Следователи установили благовещенца, виновного в деле о ДТП с пятью погибшими
Фото: pixabay.com

Завершилось расследование уголовного дела о ДТП, в котором погибли пять человек. Перед судом предстанет 60-летний благовещенец, его обвиняют в нарушениях правил дорожного движения. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы, сообщили в амурском управлении МВД.

В ноябре прошлого года на дороге около села Томичи столкнулись два автомобиля. Следствие установило, что водитель Toyota Land Cruiser Prado совершал обгон, но в плохих погодных условиях не заметил на встречной полосе Toyota Carina. Скорость внедорожника была больше 100 километров в час. В результате столкновения водитель и все пассажиры легкового автомобиля погибли на месте происшествия.

Следователи провели все необходимые экспертизы и опросили свидетелей. Собрано достаточно доказательств — в смерти пяти человек считают виновным 60-летнего благовещенца. Он предстанет перед судом. Водителю внедорожника грозит до 7 лет лишения свободы.

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#дороги #ДТП #суды

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Комментарии
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  • Stas86

    Stas86
    3 часа назад

    Пять человек - 7 лет? Хахаха. Как насчет 70 лет.

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    Не уверен - не обгоняй. На пустом месте убил столько людей, ради призрачной экономиии времени. Успел...доехал.

  • МастерЛомастер

    МастерЛомастер
    1 час назад

    Не оправдываю деда, но многие ли на трассе включают ближний или ПТФ?

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