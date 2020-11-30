Россияне в «чёрную пятницу» потратили на 40 % меньше, чем в прошлом году

Сокращение расходов россиян наблюдается во всех основных категориях. Так, в категории «Одежда, обувь и аксессуары» приобрели меньше на 44,8 %, «Бытовая техника и электроника» — на 30,5 %, а в сегменте «Универсальные магазины» расходы сократились на 27,5 %.

Если в среднем по рынку всплеск покупок был ниже, чем в прошлом году, то в категории «Цифровые товары» был выявлен рост приобретений в сравнении с уровнем сентября-октября в 2,3 раза. Исследование показало, что россияне активно приобретали игры, подписки на сервисы, онлайн-фильмы и другие цифровые товары. Кроме того, в «чёрную пятницу» наблюдался рост на 25 % в сравнении с 20 ноября количества покупок одежды и аксессуаров в онлайн-магазинах. Похожая картина наблюдалась в магазинах бытовой техники. Покупок в связи с «чёрной пятницей» было сделано меньше, чем в прошлом году, но средний чек стал выше. Это означает то, что люди отложили товары в корзину и специально ждали скидок в дни распродаж.