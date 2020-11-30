Открытие моста на остров Русский отложили на неопределённый срок

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Пресс-служба правительства Приморского края сообщила о том, что возобновление движения по мосту на остров Русский во Владивостоке придётся отложить на неопределенный срок.

— Скорость работ зависит от объёма ледяных отложений, температуры воздуха и того, насколько солнечно. Работы ведутся каждый день, делаем всё возможное, чтобы открыть движение как можно скорее. Люди в течение всего светового дня работают на вантах, — объяснили в администрации.

Дата открытия моста пока неизвестна. Ранее планировали открыть движение по мосту 30 ноября.

В минувшую пятницу альпинисты сняли с моста более 30 тонн наледи. Специалисты работают на высоте более 300 метров, пишет interfax-russia.ru.

С 19 на 20 ноября на Приморье обрушился циклон, который стал причиной обледенения Русского моста. 21 ноября, мост закрыли для движения. Приморцы обсуждали в Сети обрушение оболочки центральной 15-й юго-восточной ванты, но информация о поломке моста не подтвердилась. На прошлой неделе альпинисты сняли с моста 890 тонн льда.