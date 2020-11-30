Светлана Светличная хочет подарить свою квартиру соседям

Светличная рассказала, что её соседи очень приличные и благодарные люди, в отличие от её родных. Поэтому она решила отдать свою квартиру им, чтобы её потом с благодарностью вспоминали.

Когда актриса попала с больницу с головокружением и перепадами давления, ей срочно нужно было пристроить своего кота. Светличная выбрала соседку, которая позаботится о питомце в её отсутствие.

Актриса давно не может наладить отношения с семьёй своего старшего сына Алексея. Даже сейчас она не хочет, чтобы родственники навестили её в больнице.

Светличная постоянно рассказывает на ток-шоу, что родственники покушаются на её жизнь из-за квартиры, которой, как она считает, мечтают завладеть.

Светлана Афанасьевна и сейчас возлагает косвенную вину на свою внучку за то, что оказалась в больнице. Полгода назад Мария приехала к ней снимать документальный фильм. Во время интервью на голову Светличной случайно упал осветительный прибор. Актриса жалуется, что с тех пор у неё болит голова и случаются головокружения. Она считает, что падение софита специально подстроила её внучка.

Поэтому своим родным она решила ничего не завещать, так как, по её мнению, они этого недостойны.