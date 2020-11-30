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сегодня, 13:04 3

Нет алкоголю, сигаретам, помаде и зубной пасте: Роспотребнадзор рассказал, как правильно сдавать тест на COVID-19

Нет алкоголю, сигаретам, помаде и зубной пасте: Роспотребнадзор рассказал, как правильно сдавать тест на COVID-19
Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор рассказал, как правильно подготовиться к тесту на коронавирус, чтобы результат получился верным.

Мазок для определения коронавируса берут из зева и из носоглотки. В конце инкубационного периода и в первые дни клинических проявлений мазки из этих областей являются наиболее информативными.

Чтобы тест показал верный результат, не рекомендуется есть и пить за 3-4 часа до сдачи анализа. Еда может механически смахнуть инфицированные клетки с поверхности слизистой, в этом случае в пробирку для анализа попадет их слишком малое количество и результат окажется ложноотрицательным. По той же причине за 3-4 часа до теста не рекомендуется пользоваться каплями и спрями для горла или носа, жевать жевательную резинку или курить.

Алкоголь, который обладает частичными обеззараживающим действием, также может привести к ложноотрицательному результату. Отказаться от употребления спиртного специалисты советуют за два дня до сдачи теста.

По словам сотрудников Роспотренадзора, на результат теста может повлиять даже декоративная косметика.

— Если соблюдать все правила взятия мазка и не прикасаться зондом к губам, то наличие декоративной косметики не должно помешать получению адекватного материала для ПЦР-теста. Но при случайном попадании в пробу косметические средства могут замедлить ПЦР-реакцию. Поэтому лучше декоративную косметику нанести уже после того, как мазок был взят, — рассказали в ведомстве.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • йошкин кит

    йошкин кит
    32 минуты назад

    Лучше б рпн на вопросы отвечал. А то вопросов море, а ответов ноль

  • ЛайКа

    ЛайКа
    16 минут назад

    А секисом заниматься можно?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    15 минут назад

    Ну и конечно же - своевременно! Всего-то 11 месяцев прошло))

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