Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

С начала декабря льготников будут оповещать о социальных и услугах и выплатах. Теперь чтобы узнать о положенной помощи от государства не придётся ничего искать самостоятельно. Информацию с согласия пользователя будут рассылать через «Госуслуги».

С 14 декабря изменятся правила оформления больничных. Теперь будет достаточно оформить один электронный лист о нетрудоспособности, даже если вы работаете в нескольких организациях. Также больничные смогут оформить родители, если садики их детей ушли на карантин из-за коронавируса. Один больничный можно будет получить на нескольких детей.

Медработники смогут пожаловаться на недополученные доплаты за работу с пациентами с COVID-19. Заявление нужно будет заполнить на сайте «Госуслуг». Отправленное заявление никаких выплат не гарантирует, решение о доплатах будут принимать после проверок исполнительными органами власти.

С 23 декабря часть услуг у нотариуса можно будет оформить в электронном виде. К примеру, совершать сделки с недвижимостью, находящейся в другом регионе, передать электронные документы другим лицам и получить выписку из реестра об имущественном залоге.

31 декабря истечёт срок замены паспортов и водительских прав, действие которых истекло с 1 февраля по 15 юля 2020 года. Срок замены продлевали в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, чтобы избежать больших очередей.

Новые правила коснутся микрофинансовых организаций. С 1 декабря они не смогут выдавать займы больше чем под 1% в день. Кроме того, сумма долго с учётом процентов не должна будет превышать 200%.

Желающие смогут получать сообщения о своих задолженностях по налогам, штрафах и пенях. Заполнить форму согласия можно будет в личном кабинете налогоплательщика или отправить письмом по почте.

Новые правила коснуться производства этилового спирта. С 29 декабря в силу вступят новые требования к оборудованию и лицензированию.

Музыкальным инструментам начнут выдавать паспорта. Маркировку вводят для музыкальных инструментов, представляющих культурную ценность. Такой документ понадобится, если инструмент нужно будет временно вывезти за рубеж. Паспорта будет выдавать Минкульт.