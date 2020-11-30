В Приамурье мужчину насмерть сбил поезд

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В воскресенье, 29 ноября, в Свободненское линейное отделение полиции поступило сообщение о том, что на перегоне Мухинская – Ту под колёсами грузового поезда погиб мужчина. Как выяснила проверка, погибшим оказался 32-летний житель Шимановского района.

Погибшего опознали родственники. Материалы проверки направили в Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте. В воскресенье утром, 15 ноября, около 06:00 в Белогорском районе движущийся поезд столкнулся с легковым автомобилем. Как сообщают очевидцы, в ДТП погибла девушка. В ночь на субботу, 19 сентября, в Магдагачинском районе под поезд попал местный житель. В результате происшествия мужчина погиб на месте.

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#происшествия #транспорт

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