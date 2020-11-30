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Искусственный интеллект предсказал рост популяции амурских тигров в ближайшие 5 лет

Искусственный интеллект предсказал рост популяции амурских тигров в ближайшие 5 лет
Фото: pixabay.com

Сотрудники южно-Сахалинского музейно-мемориального комплекса «Победа» совместно с роботом «Промобот» предсказали рост популяции амурских тигров, сообщает Сnews.

Математическую модель роста популяции тигров построили основываясь на данных мониторинга Минприроды за последние 15 лет. За этот период количество амурских тигров увеличилось на 80 особей — с 500 до 580. Кроме того в базу для расчета вошла информация об изменении популяции тигров за последние 60 лет, география распространения и другие факторы. Эта информация стала частью базы знаний южно-сахалинских роботов.

В итоге «Промобот» выдал результат, по его подсчётам, популяция тигров достигнет 620 особей.

Сейчас увеличением числа амурских тигров занимается большое количество специалистов различного уровня. Так, Всемирный фонд дикой природы начал принимать заявки на соискание награды Римингтона. Ежегодно она присуждается молодым людям за их действия в защиту диких тигров. Совсем недавно в Приморье прошло обучение лесных инспекторов по защите амурских тигров.

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#животные #экология

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