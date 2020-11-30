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30ноября
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сегодня, 12:33 1

Василий Орлов встретился с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным

Василий Орлов встретился с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с министром строительства Российской Федерации Иреком Файзуллиным. Руководители обсудили реализацию федеральной программы по стимулированию жилищного строительства нацпроекта «Жилье и городская среда», призванную развивать жилищное строительство за счет субсидирования возведения инфраструктурных объектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Программа позволяет сократить временные и финансовые издержки строительных организаций, таким образом увеличивая темпы жилищного строительства.

В 2020 году по программе «Стимул» Приамурье получило 345 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства строится водовод в Благовещенске от водозабора «Северный» до центра города и детский сад на 120 мест в селе Чигири. С вводом в эксплуатацию этих объектов существенно сократятся затраты застройщиков и позволят обеспечить ввод на прилегающих территориях в 2020 году 25 тысяч квадратных метров жилья.

Регион уже подал заявку на выделение 4,3 миллиарда рублей на 2021-2024 годы. Средства будут направлены на создание инфраструктуры для жилищного строительства в регионе.

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#губернатор #областная власть #российская власть #строительство

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Комментарии
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  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    20 минут назад

    Очень весело - водовод строится за счёт федерального бюджета... тогда уберите с тарифа на воду строку "перекладка сетей", тем более АКС нифига их не перекладывают.

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