Василий Орлов встретился с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным

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Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с министром строительства Российской Федерации Иреком Файзуллиным. Руководители обсудили реализацию федеральной программы по стимулированию жилищного строительства нацпроекта «Жилье и городская среда», призванную развивать жилищное строительство за счет субсидирования возведения инфраструктурных объектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Программа позволяет сократить временные и финансовые издержки строительных организаций, таким образом увеличивая темпы жилищного строительства.

В 2020 году по программе «Стимул» Приамурье получило 345 миллионов рублей из федерального бюджета. На эти средства строится водовод в Благовещенске от водозабора «Северный» до центра города и детский сад на 120 мест в селе Чигири. С вводом в эксплуатацию этих объектов существенно сократятся затраты застройщиков и позволят обеспечить ввод на прилегающих территориях в 2020 году 25 тысяч квадратных метров жилья.

Регион уже подал заявку на выделение 4,3 миллиарда рублей на 2021-2024 годы. Средства будут направлены на создание инфраструктуры для жилищного строительства в регионе.