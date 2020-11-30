Музыка недели #4
То, что слушали благовещенцы на этой неделе.
В течение недели вы слушали музыку, выкладывали сей процесс в Инстаграме и отмечали нас @amur.info.tv. Мы собрали все треки, отметки и готовы делиться с вами!
Просмотров всего: 181
В течение недели вы слушали музыку, выкладывали сей процесс в Инстаграме и отмечали нас @amur.info.tv. Мы собрали все треки, отметки и готовы делиться с вами!
Просмотров всего: 181
Курить очень нравится мне каждую среду
Одну сигарету и вторую сигарету
Пускаю дым я кольцами в субботу к обеду
Когда курю сигарету, курю сигарету
Моя страсть к курению мне очень нравится
Курю сигарету и она повторяется