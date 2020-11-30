Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:00 1

Музыка недели #4

Музыка недели #4

То, что слушали благовещенцы на этой неделе.

В течение недели вы слушали музыку, выкладывали сей процесс в Инстаграме и отмечали нас @amur.info.tv. Мы собрали все треки, отметки и готовы делиться с вами!

Просмотров всего: 181

#Видео: Музыкальный плейлист

распечатать


Видео 2

Музыка недели #3
Видео

Амур.инфо чарт #2
Видео 2

Амур.инфо чарт #1
Видео 1

Опрос: что слушали благовещенцы на этой неделе (видео)

Комментарии
Показать все (1)
  • retrogr

    retrogr
    51 минута назад

    Курить очень нравится мне каждую среду

    Одну сигарету и вторую сигарету

    Пускаю дым я кольцами в субботу к обеду

    Когда курю сигарету, курю сигарету

    Моя страсть к курению мне очень нравится

    Курю сигарету и она повторяется

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь