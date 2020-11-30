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сегодня, 11:03 0

9-летней дочери Филиппа Киркорова подарили на день рождения браслет за полмиллиона рублей

9-летней дочери Филиппа Киркорова подарили на день рождения браслет за полмиллиона рублей
Фото: kinoactive.ru

Дочери Филиппа Киркорова 26 ноября исполнилось девять лет. В свой день рождения Алла-Виктория получила в подарок браслет от дизайнера стоимостью почти полмиллиона рублей, сообщает ФАН.

Дорогой подарок по случаю праздника ей преподнесла друг семьи, меценат Алина Редель.

По словам Киркорова, дочь пока не понимает ценности украшения, но потом будет знать, что у его отца есть такая подруга.

Как рассказал певец, его наследница хотела устроить весёлый праздник с одноклассниками. Но его пришлось отменить из-за того, что кто-то из гостей заболел коронавирусом. Киркоров добавил, что 1 декабря они отметят праздник в узком семейном кругу.

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#дети #шоу-бизнес

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