Новая российская вакцина от COVID-19 ожидается в декабре

Как заявил в воскресенье гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов, ввод в гражданский оборот препарата «Эпиваккорона» предполагается в декабре. Препарат начал тестироваться в июле, а в октябре получил регистрационное удостоверение.

— Произведено уже 35 тысяч доз вакцины, до конца года будет произведено суммарно 50 тысяч доз вакцины, часть из которых, порядка 5 тысяч доз, пошла на пострегистрационные клинические исследования, — сообщил он.

Напомним, что «Эпиваккорона» является второй разработанной вакциной от COVID-19.

В мае текущего года Национальный центр эпидемиологических и микробиологических исследований заявил о разработке вакцины, не имеющей серьёзных побочных эффектов. Препарат «Гам-КОВИД-Вак», более известный под своим торговым «Спутник V», – это двухкомпонентная вакцина против COVID-19, совместно разработанная российскими научным центром имени Гамалеи» и 48-м Центральным НИИ Минобороны. Начало промышленного выпуска вакцины «Спутник V» начато в сентябре этого года. К концу 2020 года собственное производство Гамалеи планируется вывести на производственную мощность 3-5 миллионов доз в год.