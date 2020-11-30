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30ноября
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сегодня, 11:11 2

Новая российская вакцина от COVID-19 ожидается в декабре

Новая российская вакцина от COVID-19 ожидается в декабре
Фото: pixabay.com

Как заявил в воскресенье гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов, ввод в гражданский оборот препарата «Эпиваккорона» предполагается в декабре. Препарат начал тестироваться в июле, а в октябре получил регистрационное удостоверение.

— Произведено уже 35 тысяч доз вакцины, до конца года будет произведено суммарно 50 тысяч доз вакцины, часть из которых, порядка 5 тысяч доз, пошла на пострегистрационные клинические исследования, — сообщил он.

Напомним, что «Эпиваккорона» является второй разработанной вакциной от COVID-19.

В мае текущего года Национальный центр эпидемиологических и микробиологических исследований заявил о разработке вакцины, не имеющей серьёзных побочных эффектов. Препарат «Гам-КОВИД-Вак», более известный под своим торговым «Спутник V», – это двухкомпонентная вакцина против COVID-19, совместно разработанная российскими научным центром имени Гамалеи» и 48-м Центральным НИИ Минобороны. Начало промышленного выпуска вакцины «Спутник V» начато в сентябре этого года. К концу 2020 года собственное производство Гамалеи планируется вывести на производственную мощность 3-5 миллионов доз в год.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    1 час назад

    Провакцинируйте скорее "самоизолянта" 65+, который "работает" сантехником или кем-то подобным в одном из учреждений здравоохранения города Благовещенска, а точнее уже больше полугода сидит на больничных, получая и пособие по ВНТР, и пенсию, и при этом даже не чихнул ни разу. Вместо работы врубает на всю ночь телек на всю катуху, а женушка его, тоже "самоизолянт" так называемый, грохочет об пол (мой потолок) с 22-00 ч до 07-00 ч абсолютно каждую ночь чем-то вроде крышек от канализационных люков со всей дури. Днём дрыхнут оба сладенько. Разговаривать бесполезно: зять полицейский, тестюшки чувствуют себя королями жизни, лают оба матами. Думаю уже в табло вмазать со всей силы, так ведь окочурится быстрее, чем от ковида. Но чувствую, что скоро не выдержу, жаль, сидеть потом за такую блоху влом...

  • retrogr

    retrogr
    45 минут назад

    ну а кто не дает тебе ответку в дневное время устраивать? техсредств для такого предостаточно сейчас

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