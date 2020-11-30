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30ноября
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сегодня, 11:25 14

Бывшая благовещенка собирает деньги, чтобы вывезти котят из Вьетнама

Бывшая благовещенка собирает деньги, чтобы вывезти котят из Вьетнама
Фото: @young.kx

Бывшая благовещенка собирает средства, чтобы вывезти из Вьетнама трех своих котов, которые остались там без хозяйки. На поездку необходимо более 102 тысяч рублей.

Трагическая история разлуки хозяйки и её питомцев произошла больше недели назад. Карина Чан, живущая во Вьетнаме, покинула страну, а вот питомцев вывезти не удалось. Коты были зарегистрированы на рейс, но в аэропорту их отказались брать на борт самолёта, потому что ветеринарный врач вовремя не подготовил необходимые документы. Экстренно нашли передержку, котят оставили в приюте Хошимина.

Сначала через соцсети девушка пыталась найти тех, кто сможет захватить с собой котят по пути из Вьетнама в Россию. Желающих не нашлось, тогда Карина стала искать транспортную компанию. Сейчас перевозчик найден, стоимость поездки 450 долларов (около 34 000 рублей) за котенка, на перевоз трех питомцев требуется чуть больше 102 тысяч рублей. По совету друзей Карина объявила сбор средств, на данный момент собрали около 27 тысяч рублей. Остаток нужно собрать срочно, вьетнамский приют уже отказывается держать котят, опасаясь, что хозяйка их так и не заберёт. Транспортная компания готова вывезти животных с 4 по 6 декабря.

В соцсетях Карина разместила пост о том, почему ей так важно вернуть питомцев:

— Лишь недавно у меня получилось всё же выбраться из Вьетнама (рейсов почти не было, а их стоимость зашкаливала). Но так вышло, что вывезти с собой важную часть моей семьи — кошку и её 2-х котят, которые были для меня поддержкой в то сложное время, мне не удалось. Я оставила их на время пока там, планируя забрать с помощью доставки карго, но по итогу вышло настолько дорого, что в моем положении сейчас это неимоверно сложно, но любители четвероногих поймут, что так просто бросить не позволит сердце, — написала Карина в своем инстаграм-аккаунте.

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#животные #помощь

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Комментарии
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  • Морячёк Папай

    Морячёк Папай
    2 часа назад

    Объявляю сбор на вывоз меня из Благовещенска во вьетнам, неравнодушные люди откликнитесь

  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    2 часа назад

    выбраться со Вьетнама. Браво!

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Продам кота всего за 20000 рублей. Оптом - скидка.

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Пойдут на фо бо.

  • yuliablg444

    yuliablg444
    57 минут назад

    Ну нормально , на отдых/жизнь во Вьетнаме нашлись средства , на вывоз котят собирать должны всем светом . Ну кредит пусть девушка возьмёт. Ато взяли манеру чуть что сразу клянчить на сборы начинают

  • Beerman

    Beerman
    49 минут назад

    Не позорилась бы! Люди на лечение собрать не могут, а эта....

  • retrogr

    retrogr
    47 минут назад

    ну этож котики)) кстати вьетнам входит в лидеры стран собакоедов,больше только в камбоджа

  • Кот в сапогах

    Кот в сапогах
    38 минут назад

    Да что вы судите, ситуации разные бывают у людей. Не хотите - не переводите денег.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    36 минут назад

    Барышня из редакции АИ? Чую статья не дописана))

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    18 минут назад

    В мире пандемия не только по ковиду,но и с головой проблемы. Какие котики? Вы вообще о чём?

  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    15 минут назад

    Бред. Совсем уже с ума сходит. Возьми кредит,100 т.за год отдаст.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    11 минут назад

    Ааа, это те самые, кто кидают в сторис видео "смотрите, как хорошо я живу во Вьетнаме". А когда прижало - вспомнили про Россию-Родину, аж домашних животных побросали, так жопы горели!

  • Evelina

    Evelina
    9 минут назад

    Оборзели там совсем уже....

  • мама дочки и сыночка

    мама дочки и сыночка
    4 минуты назад

    ку ку ляля

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