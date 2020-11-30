Бывшая благовещенка собирает деньги, чтобы вывезти котят из Вьетнама

Бывшая благовещенка собирает средства, чтобы вывезти из Вьетнама трех своих котов, которые остались там без хозяйки. На поездку необходимо более 102 тысяч рублей.

Трагическая история разлуки хозяйки и её питомцев произошла больше недели назад. Карина Чан, живущая во Вьетнаме, покинула страну, а вот питомцев вывезти не удалось. Коты были зарегистрированы на рейс, но в аэропорту их отказались брать на борт самолёта, потому что ветеринарный врач вовремя не подготовил необходимые документы. Экстренно нашли передержку, котят оставили в приюте Хошимина.

Сначала через соцсети девушка пыталась найти тех, кто сможет захватить с собой котят по пути из Вьетнама в Россию. Желающих не нашлось, тогда Карина стала искать транспортную компанию. Сейчас перевозчик найден, стоимость поездки 450 долларов (около 34 000 рублей) за котенка, на перевоз трех питомцев требуется чуть больше 102 тысяч рублей. По совету друзей Карина объявила сбор средств, на данный момент собрали около 27 тысяч рублей. Остаток нужно собрать срочно, вьетнамский приют уже отказывается держать котят, опасаясь, что хозяйка их так и не заберёт. Транспортная компания готова вывезти животных с 4 по 6 декабря.

В соцсетях Карина разместила пост о том, почему ей так важно вернуть питомцев:

— Лишь недавно у меня получилось всё же выбраться из Вьетнама (рейсов почти не было, а их стоимость зашкаливала). Но так вышло, что вывезти с собой важную часть моей семьи — кошку и её 2-х котят, которые были для меня поддержкой в то сложное время, мне не удалось. Я оставила их на время пока там, планируя забрать с помощью доставки карго, но по итогу вышло настолько дорого, что в моем положении сейчас это неимоверно сложно, но любители четвероногих поймут, что так просто бросить не позволит сердце, — написала Карина в своем инстаграм-аккаунте.