Зачинщице смертельного конфликта в волгоградском чате предъявлено обвинение

Мужчина арестован до 24 января, Анна находится под домашним арестом. Ей запрещено выходить из дома с 22:00 до 10:00, пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с другими фигурантами дела. Ранее был арестован брат Анны Арсен Мелконян, который нанес смертельную травму Роману.

Адвокат Шота Горгадзе, представляющий бывшую жену погибшего, рассказал, что на данный момент брату Анны грозит до 12 лет лишения свободы. Анна с мужем являются подстрекателями и сообщниками преступления, им может грозить от 6 лет лишения свободы.

По его словам, подстрекательство сложно доказать, но в данном случае есть переписка в школьном чате и в личных сообщениях. Будет проведена ещё не одна экспертиза.

Адвокат считает, что следствие будет длиться 2-3 месяца в зависимости от результатов экспертиз.