Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:29 0

Зачинщице смертельного конфликта в волгоградском чате предъявлено обвинение

Зачинщице смертельного конфликта в волгоградском чате предъявлено обвинение
Фото: vlg-media.ru

В Волгограде суд выдвинул обвинение Анне Мелконян и её мужу, участникам конфликта в школьном родительском чате, в результате которого погиб Роман Гребенюк. Супругов обвиняют в подстрекательстве и пособничестве преступлению, сообщает «Московский комсомолец».

Мужчина арестован до 24 января, Анна находится под домашним арестом. Ей запрещено выходить из дома с 22:00 до 10:00, пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с другими фигурантами дела. Ранее был арестован брат Анны Арсен Мелконян, который нанес смертельную травму Роману.

Адвокат Шота Горгадзе, представляющий бывшую жену погибшего, рассказал, что на данный момент брату Анны грозит до 12 лет лишения свободы. Анна с мужем являются подстрекателями и сообщниками преступления, им может грозить от 6 лет лишения свободы.

По его словам, подстрекательство сложно доказать, но в данном случае есть переписка в школьном чате и в личных сообщениях. Будет проведена ещё не одна экспертиза.

Адвокат считает, что следствие будет длиться 2-3 месяца в зависимости от результатов экспертиз.

Просмотров всего: 573

#криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

В Приамурье мужчину насмерть сбил поезд
Общество 6

Джо Байден поскользнулся и сломал ногу в двух местах

Происшествия 2

Житель Хабаровска оштрафован на 300 тысяч за оправдание теракта Брейвика
В России и мире

Житель Индии вернулся домой через неделю после собственной кремации
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь