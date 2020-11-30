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30ноября
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сегодня, 10:52 9

Джо Байден поскользнулся и сломал ногу в двух местах

Джо Байден поскользнулся и сломал ногу в двух местах
Фото: РИА Новости

В субботу, 28 ноября, американский политик и кандидат в президенты США Джо Байден подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Политику диагностировали два перелома костей стопы. Теперь ему, вероятно, придётся несколько недель ходить в специальном ботинке.

— Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей, — заключил врач.

Изначально врач установил растяжение мышцы, но после дополнительного обследования стало ясно, что есть переломы, сообщает РИА Новости.

Напомним, что выборы президента США прошли 3 ноября. Уже через пару дней Джо Байден заявил, что его победа очевидна. А к концу недели он уже набрал 290 голосов при необходимых 270. Сейчас за Байдена отдали 306 голосов, а за Трампа 232. Действующий президент Дональд Трамп оспаривает поражение в судах ряда штатов.

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#политика #происшествия

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Комментарии
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  • ой стыдно

    ой стыдно
    2 часа назад

    Россияне виноваты.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Играя с собакой))

    Джо, крепитесь, на личном опыте перелом не так болезнен, как растяжение(

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    хромой Джо

  • Лесник28

    Лесник28
    2 часа назад

    Российский след, и не иначе..

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    1 час назад

    Брежнев не дожил до нынешнего возраста Байдена 2 года. Возрастная декальцинация костей. Еще над нами американцы смеялись, мол, страной управляли кремлевские старцы. А, сами кого выбрали?

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    Новости которые мы заслужили.

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Это как бы и не перелом - лишь небольшие трещинки.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    18 минут назад

    Жирнов Павел, вы не совсем правы

    1. Последняя ступенька осела, села на ногу - частичный разрыв связки с внешней стороны щиколотки

    2. ямка на дороге, встала на колени - перелом плюсневой кости мизинца

    3. споткнулась о верёвку от палатки, встала на колени - растяжение связки внутренней стороны ступни. Последнее самое болезненное.

    Все три раза гипсовая лангета на месяц))

    4. Переходила на зелёный, машина поворачивала направо, попыталась отпрыгнуть. Удар пришёлся в правое бедро. И ей стукнула сильно по левой щиколотке - синяки и ушибы.

    И всё это с правой ногой)) Поэтому видать в последний раз пронесло

    Так к чему я?!

    Мне до его возраста почти в 2,5 больше жить,)

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    12 минут назад

    ЛайКа, вы в понедельник родились?

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