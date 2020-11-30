Джо Байден поскользнулся и сломал ногу в двух местах

— Компьютерная томография подтвердила нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей, — заключил врач.

Изначально врач установил растяжение мышцы, но после дополнительного обследования стало ясно, что есть переломы, сообщает РИА Новости.

Напомним, что выборы президента США прошли 3 ноября. Уже через пару дней Джо Байден заявил, что его победа очевидна. А к концу недели он уже набрал 290 голосов при необходимых 270. Сейчас за Байдена отдали 306 голосов, а за Трампа 232. Действующий президент Дональд Трамп оспаривает поражение в судах ряда штатов.