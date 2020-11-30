Житель Хабаровска оштрафован на 300 тысяч за оправдание теракта Брейвика

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— 1-й Восточный окружной военный суд признал фигуранта уголовного дела виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу, — говорится в сообщении управления ФСБ по Восточному военному округу.

Мужчина признал вину и раскаялся.

22 июля 2011 года приверженец праворадикальной идеологии Андерс Брейвик привёл в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре норвежской столицы, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения.

В тот же день Брейвик устроил бойню на острове Утойа, убив 69 и ранив 66 человек. В основном его жертвами стали подростки — участники ежегодного слёта молодёжного крыла норвежской социал-демократической Рабочей партии.