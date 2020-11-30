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30ноября
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сегодня, 10:24 4

Житель Хабаровска оштрафован на 300 тысяч за оправдание теракта Брейвика

Житель Хабаровска оштрафован на 300 тысяч за оправдание теракта Брейвика
Фото: pixabay.com

Житель Хабаровска поплатился за оправдание терроризма. На своей странице в ВК он поддержал теракт Андерса Брейвика: посчитал его правильным и нуждающимся в поддержке, пишет ТАСС.

— 1-й Восточный окружной военный суд признал фигуранта уголовного дела виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу, — говорится в сообщении управления ФСБ по Восточному военному округу.

Мужчина признал вину и раскаялся.

22 июля 2011 года приверженец праворадикальной идеологии Андерс Брейвик привёл в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре норвежской столицы, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения.

В тот же день Брейвик устроил бойню на острове Утойа, убив 69 и ранив 66 человек. В основном его жертвами стали подростки — участники ежегодного слёта молодёжного крыла норвежской социал-демократической Рабочей партии.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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    3 часа назад

    Если бы я не прочитал эту заметку, то никогда не узнал бы про этого хабаровчанина и про его одобрение действий Брейвика. То есть, журналисты распространяют сведения о призывах к терроризму. А в чем разница - призывы к терроризму, которые висят на страничке в сети и они же, растиражированные СМИ? Что наносит больше вреда Майн Кампф или его издание огромными тиражами?

  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 часа назад

    Само обсуждение может грозить осуждением к чему либо(

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    "То есть, журналисты распространяют сведения о призывах к терроризму. " - иногда лучше жевать, чем рот открывать. Как раз этот случай.

    Не надо плодить лишние сущности и наводить тень на плетень, придумывая бредовые измышления.

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    Обычное предупреждение для остальных - не одобряйте, да ещё и на весь белый свет, массовое уничтожение людей.

    Чревато.

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