Житель Индии вернулся домой через неделю после собственной кремации

75-летнего мужчину в начале ноября положили в больницу после положительного теста на коронавирус. Через несколько дней родственникам сообщили о его смерти. В соответствии с существующими правилами по предотвращению распространения вируса семье показали умершего на расстоянии, из-за чего они не смогли чётко увидеть лицо.

Родные кремировали тело и уже готовились провести специальный обряд, когда им сообщили из больницы, что мужчина выздоровел и его нужно забрать.

Сын мужчины рассказал, что его семья была удивлена и шокирована. Выяснилось, что его отца перепутали в больнице с другим пожилым пациентом, именно его тело они и кремировали.