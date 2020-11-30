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сегодня, 09:41 0

Житель Индии вернулся домой через неделю после собственной кремации

Житель Индии вернулся домой через неделю после собственной кремации
Фото: mk.ru

Болевший коронавирусом житель Индии вернулся домой через неделю после того, как семья кремировала его тело, полученное из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал NDTV.

75-летнего мужчину в начале ноября положили в больницу после положительного теста на коронавирус. Через несколько дней родственникам сообщили о его смерти. В соответствии с существующими правилами по предотвращению распространения вируса семье показали умершего на расстоянии, из-за чего они не смогли чётко увидеть лицо.

Родные кремировали тело и уже готовились провести специальный обряд, когда им сообщили из больницы, что мужчина выздоровел и его нужно забрать.

Сын мужчины рассказал, что его семья была удивлена и шокирована. Выяснилось, что его отца перепутали в больнице с другим пожилым пациентом, именно его тело они и кремировали.

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#коронавирус #происшествия

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