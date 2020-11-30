Житель Индии вернулся домой через неделю после собственной кремации
Болевший коронавирусом житель Индии вернулся домой через неделю после того, как семья кремировала его тело, полученное из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал NDTV.
75-летнего мужчину в начале ноября положили в больницу после положительного теста на коронавирус. Через несколько дней родственникам сообщили о его смерти. В соответствии с существующими правилами по предотвращению распространения вируса семье показали умершего на расстоянии, из-за чего они не смогли чётко увидеть лицо.
Родные кремировали тело и уже готовились провести специальный обряд, когда им сообщили из больницы, что мужчина выздоровел и его нужно забрать.
Сын мужчины рассказал, что его семья была удивлена и шокирована. Выяснилось, что его отца перепутали в больнице с другим пожилым пациентом, именно его тело они и кремировали.
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