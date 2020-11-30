Бесплатные маски в автобусах благовещенцы берут по несколько штук в руки

В благовещенских муниципальных автобусах установлено уже 36 боксов с бесплатными масками. В ближайшее время они появятся во всех 53-х автобусах «Автоколонны 1275».

— В целом предприятию выделили 42 тысячи масок. Муниципалитету их на безвозмездной основе предоставили предприниматели. Боксы, которые установлены в автобусах, пополняют кондукторы, — говорит заместитель начальника МП «Автоколонна 1275» Александр Шахрай.

Маски горожане разбирают охотно, за неделю ушло порядка 650 штук. Инициатива мэрии служит борьбе с распространением коронавируса, а маски, по замыслу, предназначены для тех, кто их случайно забыл или порвал.

— Бывает, что пассажиры берут сразу по несколько штук. В таких случаях мы в полемику не вступаем, но стараемся объяснить людям, что это благотворительная помощь и она не безгранична. Мы хотим, чтобы все люди, которые находятся в автобусах, были в масках. То есть, если вдруг кто-то забыл маску или она, допустим, порвалась, можно воспользоваться бесплатной по принципу — одна маска в одни руки, — отметил Александр Шахрай.

Кроме масочного режима в благовещенском общественном транспорте действуют и другие меры по борьбе с COVID-19. Так, каждый вечер после схода с линии автобусы обрабатывают генератором холодного тумана.

Между тем в Благовещенске продолжаются проверки соблюдения масочного режима. В мэрии отметили, что в автобусах и торговых центрах горожане стали дисциплинированней.