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30ноября
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сегодня, 09:20 12

Бесплатные маски в автобусах благовещенцы берут по несколько штук в руки

Бесплатные маски в автобусах благовещенцы берут по несколько штук в руки
Фото: admblag.ru

В благовещенских муниципальных автобусах установлено уже 36 боксов с бесплатными масками. В ближайшее время они появятся во всех 53-х автобусах «Автоколонны 1275».

— В целом предприятию выделили 42 тысячи масок. Муниципалитету их на безвозмездной основе предоставили предприниматели. Боксы, которые установлены в автобусах, пополняют кондукторы, — говорит заместитель начальника МП «Автоколонна 1275» Александр Шахрай.

Маски горожане разбирают охотно, за неделю ушло порядка 650 штук. Инициатива мэрии служит борьбе с распространением коронавируса, а маски, по замыслу, предназначены для тех, кто их случайно забыл или порвал.

— Бывает, что пассажиры берут сразу по несколько штук. В таких случаях мы в полемику не вступаем, но стараемся объяснить людям, что это благотворительная помощь и она не безгранична. Мы хотим, чтобы все люди, которые находятся в автобусах, были в масках. То есть, если вдруг кто-то забыл маску или она, допустим, порвалась, можно воспользоваться бесплатной по принципу — одна маска в одни руки, — отметил Александр Шахрай.

Кроме масочного режима в благовещенском общественном транспорте действуют и другие меры по борьбе с COVID-19. Так, каждый вечер после схода с линии автобусы обрабатывают генератором холодного тумана.

Между тем в Благовещенске продолжаются проверки соблюдения масочного режима. В мэрии отметили, что в автобусах и торговых центрах горожане стали дисциплинированней.

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#коронавирус #транспорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    денег у народа нет

  • DimonS

    DimonS
    4 часа назад

    А я давно в комментариях писал что так оно и будет.

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    3 часа назад

    Кроненберг, зато чувство халявы - в избытке

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    халява у барыг

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    3 часа назад

    странно, у них и морд столько то нет

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Кроненберг, ваша фраза "халява у бырыг" тупа и бессмысленна. Барыга=перекупщик. Халява у перекупщиков- тупее фразы не слыхал :))

  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    3 часа назад

    Ну, если выделили 42000 а взяли 650 за неделю, то этого на год хватит, чё разнылись то?

    Пусть хоть по 2000 в неделю набирают, цена то - копеечная.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Я маску по три месяца ношу. Экономлю

  • Allenga

    Allenga
    3 часа назад

    А меня вот еще что смущает, носятся все с масками, а в то же время несколько раз наблюдала картину, достает кассир маску из пакета на сто штук, одну отдал покупателю, одна выскользнула, хорошо, если на прилавок, а не ниже. Ее взяли руками, которыми все остальное перекладывают, со всех сторон потрогали и обратно в общую пачку запихнули. Это как соотносится с заботой о здоровье?! Правильное и эффективное использование масок-пока это не про нас. Одевание маски стало ритуальным действием, защищающим от штрафа. А сколько их валяется по кустам, даже на деревья вывешивают, наверное, ожидают, что потерявший вернется.

    Сама маску ношу, но, боюсь, аукнутся они нам еще. Появится (и должна уже появится) отдельная категория бытового мусора- медицинского и гигиенического, с отдельной упаковкой, и под сжигание сразу.

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    3 часа назад

    Есть такой "взлом жизни" (или лайфхак по нашему )) - тканевая многоразовая маска за 100р. Купил три штуки и используешь, как мужики трусы носят - одна носится, другая сушится после стирки, третья - на случай войны (или потери первых двух). На кой эти одноразовые? От них только мусора больше по городу.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 часа назад

    Все в семью)

  • Sel'chanin

    Sel'chanin
    2 часа назад

    Они в таком открытом виде, как на фото, находятся в боксе???

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