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30ноября
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сегодня, 08:41 1

На Приморье надвигается новый мощный циклон

На Приморье надвигается новый мощный циклон
Фото: vladnews.ru

Приморский край снова окажется под ударом непогоды. Синоптики прогнозируют пятидневный снегопад в регионе, сообщает портал PRIMPRESS.

Столицу края при этом непогода не заденет. В первую очередь снег пойдёт на севере региона.

Тем временем во Владивостоке и на острове Русский продолжается борьба с последствиями ледяного дождя.

28 ноября жители приморской столицы вышли на общегородской субботник, сообщает пресс-служба края. 4,5 тысячи жителей Владивостока убирали тротуары, переходы, придомовые территории от наледи, упавших веток и деревьев. На острове Русский энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение.

На Золотом мосту продолжают счищать наледь с вант. Сегодня с 11:00 до 18:00 перекроют движение под мостом.

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#Дальний Восток #погода #природа

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Комментарии
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  • капрал

    капрал
    3 часа назад

    Когда к нам снегопад хотя бы на 1 день заглянет? Скоро землю видно будет.

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