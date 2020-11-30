На Приморье надвигается новый мощный циклон

Фото: vladnews.ru

Столицу края при этом непогода не заденет. В первую очередь снег пойдёт на севере региона.

Тем временем во Владивостоке и на острове Русский продолжается борьба с последствиями ледяного дождя.

28 ноября жители приморской столицы вышли на общегородской субботник, сообщает пресс-служба края. 4,5 тысячи жителей Владивостока убирали тротуары, переходы, придомовые территории от наледи, упавших веток и деревьев. На острове Русский энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение.

На Золотом мосту продолжают счищать наледь с вант. Сегодня с 11:00 до 18:00 перекроют движение под мостом.