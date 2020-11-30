Выбор читателей за 29 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 29 ноября.

В Благовещенске вечером 28 ноября произошла драка возле одного из кафе на улице Текстильной. Как сообщает паблик @kriminal.blg, неизвестный мужчина пытался выяснить отношения сразу с несколькими противниками.

В столице Приамурья в воскресенье, 29 ноября, загорелось одноэтажное нежилое здание на пересечении улиц Красноармейской и Новой. К счастью, никто не пострадал.

В редакцию «Амур.инфо» житель столицы Приамурья прислал видео «бдительного» водителя пассажирского автобуса. Шофёр во время движения смотрел в телефон.

Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ в декабре 2020 года планирует запустить пробную программу льготной ипотеки на строящиеся индивидуальные дома. Ипотека будет выдаваться на 20 лет под 6,5 % на весь срок кредита.