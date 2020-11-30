Гороскоп 30 ноября: Овнов оценит начальство, а Скорпионам пора расслабиться

Восход Солнца: 08:06

Заход Солнца: 16:30

Солнце в Стрельце.

Овен. Чтобы обеспечить себе финансовое благополучие, вам необходимо подвести черту под сделанной работой. Начальство оценит всё в денежном эквиваленте, если вы составите отчёт до полудня.

Телец. Негативных ситуаций звезды не обещают. Вас ожидают интересные и непредсказуемые повороты судьбы, которые могут изменить жизнь в лучшую сторону.

Близнецы. Остроумие и оригинальность откроют множество дверей для вас в понедельник. Важное дело сдвинется с мёртвой точки, будет повод отпраздновать успех.

Рак. Интернет дает нам великолепные возможности, пора ими воспользоваться! Прогуляться виртуально по галереям Амстердама или посмотреть на американские леса.

Читайте также

Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября: Раков ждёт неожиданное событие, а к Козерогам придут деньги

Лев. Резкость и нервозность могут испортить ваши отношения с окружающими. От вас требуется применение совершенно новых методов достижения успеха. Удивляйте и восхищайте окружающих!

Дева. Мелкие царапины, ссадины, синяки будут притягиваться к вам словно магнитом. Постарайтесь не заниматься сегодня ремонтом, лучше не садитесь за руль и внимательно смотрите под ноги.

Весы. Звёзды настоятельно советуют отменить переговоры и любые беседы, связанные с бизнесом и будущим. Окружающие могут провоцировать вас, не реагируйте, оставайтесь подчёркнуто спокойным.

Скорпион. Позвольте себе расслабление. День не предназначен для социальной активности. Вы можете почувствовать, как громадные объёмы работы, которые вам удаётся проворачивать, истощают ваши силы.

Читайте также

Гороскоп на ноябрь 2020 года: Овны озолотятся, а Козероги будут особенно привлекательны

Стрелец. Гарантированы сюрпризы и подарки судьбы, однако не торопитесь их принимать, сначала решите вопрос с взаимоотношениями в семье. Если проблема кажется слишком серьёзной, взгляните на неё иначе.

Козерог. Энергии у вас бывает в избытке, но она может тратиться на дела, которые потом придётся бросить. Это плохой период для спекуляций и рискованных вложений, так как опасность потерять всё состояние очень велика.

Водолей. Настройтесь на деловой лад, работы будет много и ваше настроение во многом зависит от того, как быстро вы с ней справитесь. На работе, если не будете отвлекаться, сделаете очень много дел.

Рыбы. Интуиция подскажет выход из любой ситуации, вам остаётся только послушать свой внутренний голос. День зависит от вас, от вашего настроения и настроя. Любая проблема перестанет быть таковой, если вы хотя бы сделаете попытку ее решить.

Астролог: Вальдемар Небоходцев