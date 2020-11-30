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30ноября
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Гороскоп на декабрь 2020 года: у Дев начнут исполняться мечты, а у Близнецов появятся новые обязанности

Гороскоп на декабрь 2020 года: у Дев начнут исполняться мечты, а у Близнецов появятся новые обязанности

Рождённые в декабре, как правило, — мудрые, сильные и практичные. На первый взгляд они могут показаться полными рассудительности и здравого смысла. Но не всё так просто. Декабрьские — упёртые идеалисты, способные рушить всё вокруг во имя высших целей.

Овен. В декабре Овнам предстоит пережить достаточно непростой временной этап, который сложно характеризовать как однозначно позитивный или однозначно негативный.

Телец. Чем оригинальнее вы будете решать поставленные задачи, тем лучших результатов достигнете. Ближе к выходным друзьям потребуются общение и поддержка – не разочаруйте их. В личной жизни есть все шансы на счастье, только не спешите пленяться иллюзиями, наберитесь терпения.

Близнецы. Есть вероятность, что на работе появятся новые обязанности. Не спешите от них отказываться: скорее всего, они принесут вам не только дополнительные доходы, но и повысят статус. А чтобы расслабиться, устройте романтический загородный уик-энд.

Рак. В начале месяца над вашей головой могут сгуститься тучи, но советы друзей помогут избежать бури. Очень скоро все неприятности останутся позади. Кстати, звезды сулят романтическое знакомство.

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Лев. Сохраняйте спокойствие в любой ситуации, и тогда успех будет на вашей стороне. Хороший релакс после напряженных будней – выходной, проведенный на природе у реки или озера. Ведь вода – ваша стихия, и она поможет восстановить запас энергии.

Дева. Совсем скоро от планирования вы перейдете к реализации, и окажется, что мечта находится на расстоянии вытянутой руки!

Весы. Люди, в которых вы нуждаетесь, протянут руку помощи в самый подходящий момент и помогут вам взглянуть на привычные вещи иначе.

Скорпион. В положительном ключе пройдет весь месяц.

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Стрелец. Декабрь должен стать для вас периодом прощания с прошлым, каким бы хорошим оно ни было. Вы склонны мечтать и оборачиваться назад, упуская интересные возможности в настоящем.

Козерог. Декабрь начнется весьма удачно. Встречи и поездки будут эффективны, а служебные вопросы решатся быстро и легко. В середине декабря постарайтесь быть более сдержанными – фортуна испытает ваше терпение на прочность.

Водолей. Не всегда наши желания совпадают с возможностями. Осталось подождать совсем немного, и ситуация изменится. Кстати, в качестве бонуса вас ждет приятный сюрприз от близкого человека.

Рыбы. Работа окажется на первом месте в вашей жизни на старте зимы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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