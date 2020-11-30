Гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря: удача будет на стороне Раков, а Весам нужно защищать свою репутацию

Общий астрологический прогноз на неделю с 30 ноября по 6 декабря для всех знаков зодиака.

Овен. Проявите профессионализм, но не взваливайте всю ответственность на себя — на вас не просто равняются, но и готовы поддерживать. Удачное время для решения правовых вопросов, особенно ближе к выходным. Чтобы расслабиться, уделите внимание своему хобби.

Телец. За дела стоит браться понемногу, но лучше все-таки позволить себе еще немного отдохнуть. Удобно тем, кто работает в сфере туризма и может совместить в поездках бизнес и релакс (но не принимайте за него вредные привычки вроде сигаретки под бокальчик).

Близнецы. Прислушивайтесь к интуиции – именно она подскажет, как проявить себя, найти общий язык с партнерами и начальством, а также избежать нежелательных авантюр. Особенно важно это для тех, кого ждут серьезные сделки, например, с недвижимостью. В выходные можно уединиться ради заслуженного отдыха.

Рак. Всю неделю удача будет на вашей стороне, поэтому самое время воплощать заветные мечты. Выяснится, кто ваш истинный друг, а кто – враг. Не уклоняйтесь от домашних забот и общения с детьми, будьте в курсе всех семейных событий.

Читайте также

Гороскоп 30 ноября: Овнов оценит начальство, а Скорпионам пора расслабиться

Лев. Время проявить инициативу. Не дожидаясь аврала на работе, обращайтесь к начальству с вопросами и предложениями. Открыто просите помощи у коллег и друзей, смело знакомьтесь с новыми людьми и первыми идите на мировую с близкими.

Дева. В начале недели будет трудно настроиться на рабочую волну. В карьерных делах придется проявить гибкость, при этом важны нестандартные решения. Отношения в семье складываются гармонично.

Весы. Нужно изо всех сил защищать свою репутацию. Дальние поездки следует отложить. Спокойно встречайте любые трудности. Слова и действия недоброжелателей будут неубедительными и неэффективными.

Скорпион. Главная тема недели – финансы, причем не прибыль, а расходы или даже потери. Так что постарайтесь приобрести что-то полезное и значительное (вроде давно нужного ноутбука или бойлера). А вот излишества и развлечения оставьте на потом. Внимания потребуют и дети.

Читайте также

Гороскоп на декабрь 2020 года: у Дев начнут исполняться мечты, а у Близнецов появятся новые обязанности

Стрелец. Не полагайтесь только на собственные силы и знания – пользуйтесь поддержкой окружающих. Напомнят о себе семейные хлопоты, в частности, воспитание детей. Отличный повод расширять собственный кругозор вместе с ними.

Козерог. Вам показана физическая активность – спортивная или трудовая. На работе постарайтесь ни на что не отвлекаться, потому что заданий хватает, а времени – не всегда, и начальство не склонно слушать оправданий. Домочадцы могут проявить характер – ищите компромиссы.

Водолей. Бурление энергий в окружающем мире может перегрузить вашу нервную систему, и вместо того чтобы завершать дела, которые того требуют, вы станете срываться на окружающих. Поищите умиротворения в семейном гнезде или отправляйтесь в гости к приятным людям.

Рыбы. Неделя скорее удачная. Можно выбраться с друзьями в развлекательную поездку за город или совершить крупную покупку, на которую давно собирали. Только за собственными удовольствиями не забудьте о том, кто рядом, иначе не избежать приступа ревности.

Астролог: Вальдемар Небоходцев