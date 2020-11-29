Российских пенсионеров в 2021 году проверят на допдоходы и место жительства для «северян»

В 2021 году российских пенсионеров проверят на допдоходы и место жительства для «северян». Каждый пятый пенсионер в стране продолжает работать после выхода на пенсию. В результате проверок, появятся те, кто получит дополнительные деньги и те, кому придётся возвращать средства в фонд.

— После этого проверят правильность пенсионных выплат. Потому что граждане недополучают часть выплат, а ПФР тратит больше средств, которые не всегда удаётся возместить, — указывает эксперт Иванова-Швец.

Дополнительные доходы в 2021 году проверят Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты самостоятельно. То есть пенсионеру никуда идти не нужно, сообщает «Россия сегодня».

А вот для проверки места жительства пенсионер должен обратиться в ПФР для подтверждения данных. Это понадобится тем, кто получает повышенную пенсию в северных регионах или выплаты по доверенности через другое лицо. Также пенсионеры, которые получают пенсию от ПФР, но проживают в других странах должны раз в год обращаться в российское консульство.