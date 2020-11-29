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29ноября
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сегодня, 19:24 7

Российских пенсионеров в 2021 году проверят на допдоходы и место жительства для «северян»

Российских пенсионеров в 2021 году проверят на допдоходы и место жительства для «северян»
Фото: pixabay.com

В 2021 году российских пенсионеров проверят на допдоходы и место жительства для «северян». Каждый пятый пенсионер в стране продолжает работать после выхода на пенсию. В результате проверок, появятся те, кто получит дополнительные деньги и те, кому придётся возвращать средства в фонд.

— После этого проверят правильность пенсионных выплат. Потому что граждане недополучают часть выплат, а ПФР тратит больше средств, которые не всегда удаётся возместить, — указывает эксперт Иванова-Швец.

Дополнительные доходы в 2021 году проверят Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты самостоятельно. То есть пенсионеру никуда идти не нужно, сообщает «Россия сегодня».

А вот для проверки места жительства пенсионер должен обратиться в ПФР для подтверждения данных. Это понадобится тем, кто получает повышенную пенсию в северных регионах или выплаты по доверенности через другое лицо. Также пенсионеры, которые получают пенсию от ПФР, но проживают в других странах должны раз в год обращаться в российское консульство.

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#пенсии #политика #помощь #соцзащита

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    последнюю копейку отнимут у пенсионеров

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Посадите на минимальную пенсию дармоедов гд

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    1 час назад

    Ну да ,всю жизнь мерзли , пенсию зарабатывали , на старость лет переехали в тепло и им пенсии посрезали . Молодцы , что еще сказать ...

  • Rotan

    Rotan
    55 минут назад

    Возвращайтесь обратно и получайте свою пенсию по месту прописки, живёте на югах ?извольте получать по месту жительства.

  • strannic

    strannic
    35 минут назад

    к главным коррупционерам учителям и медикам добавятся еще и пенсионеры?

  • Арсений К.

    Арсений К.
    21 минута назад

    "Россия сегодня" сообщает "В отчете контрольного ведомства по итогам проверки деятельности ПФР в 2017-2019 годах отмечалось, что основной проблемой является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам".

    Надо не пенсионеров проверять, а ПФР)

  • холостяк

    холостяк
    14 минут назад

    В 2021 году российских пенсионеров проверят на допдоходы и место жительства для «северян». Каждый пятый пенсионер в стране продолжает работать после выхода на пенсию. В результате проверок, появятся те, кто получит дополнительные деньги и те, кому придётся возвращать средства в фонд.

    Правильно зажрались пенсионеры ( Сарказм ) Если не умер на работе и вышел на пенсию значит что-то не так Толе дело достояние страны но не достояние Россиян.

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