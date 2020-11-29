Ведущий «Битвы экстрасенсов» ответил на обвинения во взятках

Сергей Сафронов дал комментарии по поводу обвинения о взятках в свой адрес. Недавно одна из претенденток на участие в «Битве экстрасенсов» Алина Вердиш разместила на YouTube видео, где обвинила Сергея Сафронова в «подсказках телепатам» и взятках. Девушка намерена довести дело до суда. А телеканал ТНТ отстранил ведущего от должности.

— Я не хотел давать комментарии, потому что оправдываются виновные, а я таковым не являюсь. Эта история сфабрикована против меня. Если бы я действительно лоббировал ее в «Битву экстрасенсов», то её бы не срезали в самом начале, – говорит Сафронов.

Сергей предоставит доказательства «угроз» и аудио «с настоящими диалогами, а не смонтированную аудионарезку, в правоохранительные органы, а затем в суд». Ведущий предполагает, что женщина пытается прославиться таким образом. Он пояснил, что занимался с ней актёрским мастерством и давал задания, сообщает РИА Новости.

— Мы начали занятия с ней задолго до начала шоу. Я говорил ей о возможности того, что не пойду ведущим в новый сезон, так как занят в других проектах. Но это её не остановило, она перестала бояться камеры и коряво говорить. В какой-то момент она стала намекать на то, чтобы я помог ей приобрести статуэтку победителя. Я отказался и отправил её к редакторам, которых, на мой взгляд, невозможно коррумпировать, – рассказал телеведущий.

Сафронов признаётся, что заявление ТНТ его «очень удивило», поскольку он покинул «Битву экстрасенсов» несколько недель назад из-за несовпадения графиков съёмок.

— Мы готовим очень сложный телепроект, который для меня в приоритете. Также наши шоу с братьями востребованы и проходят с аншлагами. Поэтому братья были против моего участия в «Битве экстрасенсов». Но я пошел туда из-за хорошего отношения к команде и желания её поддержать в сложные времена пандемии, – говорит иллюзионист.

Ведущий сообщил, что его адвокат готовит документы для суда. А сам Сергей верит, что сможет отстоять свои права и репутацию с помощью закона.

— К телеканалу я претензий не имею. Возможно, руководство занимает выжидательную позицию. А Алине Вердиш я пока оставляю возможность публично извиниться за клевету до суда, – заявил Сергей.