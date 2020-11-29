В Москве запустят электронные паспорта в виде пластиковых карт

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В Москве экспериментально запустят паспорта с электронным носителем информации в виде пластиковых карт. Они будут надёжнее, чем старый бумажный аналог. Все подготовительные работы должны закончить до 1 декабря 2021 года.

— Электронный паспорт и мобильное приложение к нему обеспечит всех граждан электронной подписью. Также он станет ключом к государственным и коммерческим услугам. Такой паспорт с электронным носителем будет более защищённым. А при утере его можно быстро заблокировать, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Основные данные с карты можно будет считать с помощью мобильного приложения. Основной объём работ над проектом на себя взяло Минцифры России.