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29ноября
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сегодня, 18:24 0

В Москве запустят электронные паспорта в виде пластиковых карт

В Москве запустят электронные паспорта в виде пластиковых карт
Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина

В Москве экспериментально запустят паспорта с электронным носителем информации в виде пластиковых карт. Они будут надёжнее, чем старый бумажный аналог. Все подготовительные работы должны закончить до 1 декабря 2021 года.

— Электронный паспорт и мобильное приложение к нему обеспечит всех граждан электронной подписью. Также он станет ключом к государственным и коммерческим услугам. Такой паспорт с электронным носителем будет более защищённым. А при утере его можно быстро заблокировать, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Основные данные с карты можно будет считать с помощью мобильного приложения. Основной объём работ над проектом на себя взяло Минцифры России.

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#политика

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