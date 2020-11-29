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29ноября
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Умер исполнитель роли Дарта Вейдера в оригинальных «Звёздных войнах»

Умер исполнитель роли Дарта Вейдера в оригинальных «Звёздных войнах»
Фото: Rex

Британский актёр Дэвид Проуз, знаменитый по роли Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звёздных войн» скончался на 86 году жизни. Как сообщает The Mirror со ссылкой на агента актёра, Проуз умер после непродолжительной болезни.

Дэвиду Проузу исполнилось 85 лет.

Свою самую известную роль Проуз получил благодаря телосложению и занятию бодибилдингом. На съёмочной площадке он получил прозвище «Дарт Фермер» за сильный провинциальный акцент. Дарта Вейдера озвучил другой актёр — Джеймс Эрл Джонс.

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#культура #шоу-бизнес

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