Умер исполнитель роли Дарта Вейдера в оригинальных «Звёздных войнах»

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Дэвиду Проузу исполнилось 85 лет.

Свою самую известную роль Проуз получил благодаря телосложению и занятию бодибилдингом. На съёмочной площадке он получил прозвище «Дарт Фермер» за сильный провинциальный акцент. Дарта Вейдера озвучил другой актёр — Джеймс Эрл Джонс.