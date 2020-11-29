Внимание в телефон: в Благовещенске шофёр 39-ого маршрута научился водить «вслепую»
В редакцию «Амур.инфо» житель столицы Приамурья прислал видео «бдительного» водителя пассажирского автобуса. Шофёр во время движения смотрел в телефон.
— Я вообще часто наблюдаю такое поведение не только в автобусах. Даже водители в такси позволяют себе отвлекаться на мобильные устройства помимо навигатора, — рассказал пассажир, приславший видео.
Мы направили официальный запрос в ГИБДД г. Благовещенска.
Напомним, что по ПДД управлять авто и одновременно пользоваться телефоном без специального устройства нельзя. Законно использовать гарнитуру или другое приспособление, которое позволяет говорить по телефону без помощи рук. В остальных случаях водителям грозит штраф в 1500 рублей. А также с начала года в Благовещенске уже произошло около тысячи аварий.
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