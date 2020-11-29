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29ноября
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сегодня, 16:27 5

Внимание в телефон: в Благовещенске шофёр 39-ого маршрута научился водить «вслепую»

Внимание в телефон: в Благовещенске шофёр 39-ого маршрута научился водить «вслепую»

В редакцию «Амур.инфо» житель столицы Приамурья прислал видео «бдительного» водителя пассажирского автобуса. Шофёр во время движения смотрел в телефон.

— Я вообще часто наблюдаю такое поведение не только в автобусах. Даже водители в такси позволяют себе отвлекаться на мобильные устройства помимо навигатора, — рассказал пассажир, приславший видео.

Мы направили официальный запрос в ГИБДД г. Благовещенска.

Напомним, что по ПДД управлять авто и одновременно пользоваться телефоном без специального устройства нельзя. Законно использовать гарнитуру или другое приспособление, которое позволяет говорить по телефону без помощи рук. В остальных случаях водителям грозит штраф в 1500 рублей. А также с начала года в Благовещенске уже произошло около тысячи аварий.

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#дороги #ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    59 минут назад

    Для приславшего это видео: Водители делятся на категории - ездок, ездюк и п***юк. По-видммому приславший еще всего лишь ездок. Или вообще ни разу права не получал.

  • Разнящий

    Разнящий
    41 минута назад

    Они все так водят. Помнится был водила на 7 маршруте, у тего телек стоял прям на панели и он всё время в него залипал.

  • OT

    OT
    36 минут назад

    Надо как-то решать эту проблему. Слишком ныне опасно стало вообще на дорогах и отвлекаться нельзя ничем.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    28 минут назад

    Глушилки, видеокамеры, ревизоры... Как рыба об лед, все едино)

  • йошкин кит

    йошкин кит
    27 минут назад

    Пока прав лишать не начнут за пользование телефонами за рулём, так и будут пользоваться. Или штраф какой нибудь побольше

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