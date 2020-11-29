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29ноября
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сегодня, 14:17 0

К концу года 120 благовещенских семей расселят из аварийного жилья

К концу года 120 благовещенских семей расселят из аварийного жилья
Фото: благовещенск.рф

В областном центре продолжается реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В целом до конца 2020 года 120 благовещенских семей будут расселены из аварийного жилья, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Известно, что новый дом по улице Октябрьская, 249, осенью уже был заселён на 50 процентов. До конца года во все 88 квартиры заселят семьи.

Восьмиэтажный дом площадью три тысячи квадратных метров был построен компанией «Благовещенскстрой». Ключи первым жильцам вручил мэр Благовещенска Олег Имамеев. Средства на покупку жилья были выделены из федерального и регионального бюджетов.

Программа по переселению включает различные варианты получения жилья. Кроме нового жилья, можно купить квартиру на вторичном рынке, или получить денежную компенсацию. В этом году на вторичном рынке города Благовещенска приобретено четыре жилых помещения для расселения четырёх семей. Кроме этого, 28 семей собственников аварийных квартир в качестве способа переселения выбрали получение денежных средств.

Программа будет продолжаться и в следующем году. В 2021 году будет сдана ещё одна новостройка для переселенцев из аварийного жилья. Дом строится в районе Амурской-Мухина.

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#Недвижимость

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