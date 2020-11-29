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Ясно и северо-западный ветер: погода в Приамурье на 30 ноября

Ясно и северо-западный ветер: погода в Приамурье на 30 ноября
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, 30 ноября в Приамурье переменная облачность. Температура ночью по северу -22°С...-17°С, местами -28°С...-23°С, по югу -19°С...-14°С. Днём температура воздуха -15°С...-10°С, местами -22°С …-17 °С.

По югу области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер ночью северо-западный 3-8 метров в секунду, днём 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -16°С...-14°С, днём -12°С...-10°С.

В Белогорске и Свободном утром пасмурно, но к середине дня распогодится, ясно и без осадков. Днём температура -18°С...-14°С, ночью в Белогорске -22°С, а в Свободном -18°С. Ветер северо-западный, 3-6 метров в секунду.

В Завитинске пасмурно, небольшой снег. Днём температура -18°С...-14°С, ночью -22°С...-17°С, ветер западный и северо-западный до 3-7 метров в секунду.

В Райчихинске пасмурно, без осадков. Днём температура -18°С...-13°С, ночью -19°С, ветер западный и северо-западный до 3-7 метров в секунду.

В Архаре ясно пасмурно, днём небольшой снег. Днём температура -19°С...-13°С, ночью -20°С...-19°С, ветер западный 2-7 метров в секунду.

В Шимановске днём ясно, осадков не ожидается. Температура днём -20°С...-14°С, ночью -20°С, ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В Зее ясно, без осадков. Температура днём -18°С...-13°С, ночью -18°С...-16°С, ветер северо-западный, 3-9 метров в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков. Днём температура достигнет -12°С, ночью температура -20°С...-16°С. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

В Тынде ясно. Температура днём -21°С...-16°С, ночью -22°С...-19°С, ветер западный и северо-западный, 3-7 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ясно. Температура воздуха ночью -14°С...-15°С, днём -14°С...-10°С. Ветер северо-западный от 5 до 9 метров в секунду.

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