Ясно и северо-западный ветер: погода в Приамурье на 30 ноября

По югу области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер ночью северо-западный 3-8 метров в секунду, днём 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью -16°С...-14°С, днём -12°С...-10°С.

В Белогорске и Свободном утром пасмурно, но к середине дня распогодится, ясно и без осадков. Днём температура -18°С...-14°С, ночью в Белогорске -22°С, а в Свободном -18°С. Ветер северо-западный, 3-6 метров в секунду.

В Завитинске пасмурно, небольшой снег. Днём температура -18°С...-14°С, ночью -22°С...-17°С, ветер западный и северо-западный до 3-7 метров в секунду.

В Райчихинске пасмурно, без осадков. Днём температура -18°С...-13°С, ночью -19°С, ветер западный и северо-западный до 3-7 метров в секунду.

В Архаре ясно пасмурно, днём небольшой снег. Днём температура -19°С...-13°С, ночью -20°С...-19°С, ветер западный 2-7 метров в секунду.

В Шимановске днём ясно, осадков не ожидается. Температура днём -20°С...-14°С, ночью -20°С, ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В Зее ясно, без осадков. Температура днём -18°С...-13°С, ночью -18°С...-16°С, ветер северо-западный, 3-9 метров в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков. Днём температура достигнет -12°С, ночью температура -20°С...-16°С. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду.

В Тынде ясно. Температура днём -21°С...-16°С, ночью -22°С...-19°С, ветер западный и северо-западный, 3-7 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ясно. Температура воздуха ночью -14°С...-15°С, днём -14°С...-10°С. Ветер северо-западный от 5 до 9 метров в секунду.