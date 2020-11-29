Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29ноября
Предыдущая новость
сегодня, 11:43 0

Американский биолог предупредила о необычных последствиях коронавируса

Американский биолог предупредила о необычных последствиях коронавируса
Фото: pixabay.com

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила в эфире на YouTube о возможном спаде рождаемости в США. Это может быть последствием пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.

Ученый ссылается на статью американского журнала, где журналисты проанализировали статистику рождаемости в стране. Она считает странным, что снижение заметно уже сейчас.

— У нас в октябре-ноябре уже наблюдался спад рождаемости по сравнению с предыдущим годом — примерно на десять-пятнадцать процентов. Люди, как только услышали про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили — всё, детей рожать не будем, — предположила Баранова.

Биолог объяснила это явление.

— Многие штаты, может быть, в связи с тем, что у нас коронавирусная эпидемия, про рождаемость забыли и вообще не сообщают об этом. Или люди дома рожают, а ребёнка через месяц регистрируют. Из-за этого такой провал видим, — допустила она.

Также девушка прокомментировала прогнозы, сделанные в начале пандемии о рождаемости.

— В начале пандемии рассказывали, что люди теперь дома сидят в карантине, им делать нечего, и они будут детей плодить. На самом деле такого нет. Мы уже чётко видим, что у нас спад рождаемости наблюдается, а вовсе не наоборот, — отметила биолог.

Просмотров всего: 60

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Общество 3

На трезвую голову: в России вернут вытрезвители
Коронавирус 7

В Амурской области выявили 157 новых заражений коронавирусом
Общество 6

Благовещенская детская поликлиника № 3 закрывается на ремонт
Коронавирус 11

Режим самоизоляции для амурчан старше 65 продлён до 28 декабря
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь