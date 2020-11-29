Американский биолог предупредила о необычных последствиях коронавируса

Фото: pixabay.com

Ученый ссылается на статью американского журнала, где журналисты проанализировали статистику рождаемости в стране. Она считает странным, что снижение заметно уже сейчас.

— У нас в октябре-ноябре уже наблюдался спад рождаемости по сравнению с предыдущим годом — примерно на десять-пятнадцать процентов. Люди, как только услышали про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили — всё, детей рожать не будем, — предположила Баранова.

Биолог объяснила это явление.

— Многие штаты, может быть, в связи с тем, что у нас коронавирусная эпидемия, про рождаемость забыли и вообще не сообщают об этом. Или люди дома рожают, а ребёнка через месяц регистрируют. Из-за этого такой провал видим, — допустила она.

Также девушка прокомментировала прогнозы, сделанные в начале пандемии о рождаемости.

— В начале пандемии рассказывали, что люди теперь дома сидят в карантине, им делать нечего, и они будут детей плодить. На самом деле такого нет. Мы уже чётко видим, что у нас спад рождаемости наблюдается, а вовсе не наоборот, — отметила биолог.