Все отличники и все дети из многодетных семей Белогорска получат новогодние подарки

Фото: pixabay.com

В Белогорске каждый десятый ребенок получит от администрации подарок к Новому году. Об этом сообщил глава Станислав Мелюков в своём Инстаграм, пишет пресс-служба главы.



Впервые их получат все отличники города, которые успешно закончат первое полугодие без единой чётверки. Их будет около 550 во всех классах, кроме первых. Там оценки пока не выставляются.

Кроме этого, сладкие подарки будут традиционно вручены в школах всем многодетным семьям Белогорска. Выдаваться они будут с 21 декабря.

— Администрация города организовала около полутора тысяч подарков детям из многодетных семей и отличникам, — отметил глава Белогорска Станислав Мелюков. — Если кто захочет организовать подарки кому-то ещё (например, детям учителей, врачей, сотрудников полиции, работников ЖКХ и других профессий), позвоните 2-56-80, Ольга Михайловна Сапожникова. Поможет с информацией и со списками детей, если надо. Или действуйте самостоятельно.

На организацию благотворительной акции будет привлечено около 1 млн рублей, в основном из внебюджетных источников.