Амурчанка продаёт сценарий фильма за 6,5 миллионов рублей

Амурчанка выставила на продажу рукопись за 6,5 миллионов рублей. Как написала автор объявления, текст предполагается издать в виде книги или снять по нему фильм.



— Такая стоимость, потому что это очень редкая рукопись, о разных людях, о том, чем они живут и что единого в человеке. Я описала разные истории, разных людей, которые жили при царской России, революции, войне и до перестройки, — рассказала женщина.

В рукописи – 130 напечатанных страниц. Каждую страницу амурчанка оценила в 50 000 рублей.

В объявлении можно ознакомиться с краткой характеристикой, прологом и первой страницей рукописи.