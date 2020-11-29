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29ноября
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сегодня, 10:50 8

Амурчанка продаёт сценарий фильма за 6,5 миллионов рублей

Амурчанка продаёт сценарий фильма за 6,5 миллионов рублей

Амурчанка выставила на продажу рукопись за 6,5 миллионов рублей. Как написала автор объявления, текст предполагается издать в виде книги или снять по нему фильм.

— Такая стоимость, потому что это очень редкая рукопись, о разных людях, о том, чем они живут и что единого в человеке. Я описала разные истории, разных людей, которые жили при царской России, революции, войне и до перестройки, — рассказала женщина.

В рукописи – 130 напечатанных страниц. Каждую страницу амурчанка оценила в 50 000 рублей.

В объявлении можно ознакомиться с краткой характеристикой, прологом и первой страницей рукописи.

Просмотров всего: 642

#культура

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Комментарии
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  • мыжго

    мыжго
    3 часа назад

    На авито таких идиотов, которые думкой богатеют - ломом не провернешь.

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Она машину времени нашла или про компьютер не знает? Печатна машинка времен НЭП-а. Где-то нашла и выдала за свое.

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Ну и пусть продаёт.

  • Ыукпун

    Ыукпун
    2 часа назад

    https://youtube.com/watch?v=vhnph5aWxPU - стоит, то оно может и стоит, только никто ж его не покупает...разве что горит хорошо

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Если такая ценная рукопись, то почему сама в издательства не обращается для издания книги?

  • Deitra

    Deitra
    42 минуты назад

    Безграмотный бред графоманки.

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    41 минута назад

    Губа не дура, у мариной студенты негры за плошку риса и не такие шедевры выдают...

  • retrogr

    retrogr
    24 минуты назад

    смесь крестьянщины,богословия и надергано из социологии.мусор из 80-90г.

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