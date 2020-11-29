Возле кафе в Благовещенске устроили драку (видео)

Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

В Благовешенске вечером 28 ноября произошла драка возле одного из кафе на улице Текстильной. Как сообщает паблик @kriminal.blg, неизвестный мужчина пытался выяснить отношения сразу с несколькими противниками.

Как пишут очевидцы, зачинщика драки нокаутировали. — Сообщения о драке не поступало. Сегодня в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет выявлена информация об указанном происшествии. По данному факту ведётся проверка, — сообщили в пресс-службе полиции Амурской области.

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#криминал #происшествия

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