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29ноября
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сегодня, 10:32 8

Возле кафе в Благовещенске устроили драку (видео)

Возле кафе в Благовещенске устроили драку (видео)
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

В Благовешенске вечером 28 ноября произошла драка возле одного из кафе на улице Текстильной. Как сообщает паблик @kriminal.blg, неизвестный мужчина пытался выяснить отношения сразу с несколькими противниками.

Как пишут очевидцы, зачинщика драки нокаутировали.

— Сообщения о драке не поступало. Сегодня в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет выявлена информация об указанном происшествии. По данному факту ведётся проверка, — сообщили в пресс-службе полиции Амурской области.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    2 часа назад

    Опять Омега. Опять Вика. Для неё законы не указ.

  • Петро555

    Петро555
    2 часа назад

    Для неё закон не писан, потому что некоторые личности из органов ходят на халяву покушать и банкеты посправлять

  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    Опять Омега. Опять Вика. Для неё законы не указ. - Потому что быдлячье заведение.

  • Undertaker

    Undertaker
    2 часа назад

    Толпой на одного пьяного? Отрабатывали спортивные навыки?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    развлечение - не подрался не попогулял

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Просто они ходят в чужие, а не в свои, вот и бюджет такой

  • Лингвист

    Лингвист
    1 час назад

    Зимнее обострение, пора в в определенно заведение...

  • СМЫЧь

    СМЫЧь
    1 час назад

    Кафе, то в чём виновато?

    Это может появиться в любом месте.

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