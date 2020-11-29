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29ноября
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сегодня, 10:00 0

Что бесит многодетную маму?

Что бесит многодетную маму?

В гостях Мария Кленина

У нас было мало времени для съемок, потому что Маша - мама трёх принцесс. Ко дню Мам (заметьте, с большой буквы, потому что мы сильно любим этот праздник) откровенно задали вопрос им же - Что тебя Бесит, Мам?!

Получили порцию ответов. Они, кстати, милые. Нам казалось, что когда у тебя один - ты уже немного седой, но когда их три, то твоя жизнь превращается в квест усложненного уровня. Мы ошиблись, и прекрасно.

P.S.: Слушайте Машу.... и Есению (бонус такой сделали, откровения семейные истории слушали)

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#Видео: Что меня бесит?!

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