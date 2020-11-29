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29ноября
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сегодня, 10:05 4

В России запустят программу ипотеки на частные дома для молодежи

В России запустят программу ипотеки на частные дома для молодежи
Фото: pixabay.com

Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ в декабре 2020 года планирует запустить пробную программу льготной ипотеки на строящиеся индивидуальные дома. Ипотека будет выдаваться на 20 лет под 6,5% на весь срок кредита.

Кредит смогут получить молодые семьи, в которых возраст одного из заёмщиков до 36 лет, и чтобы родители воспитывали не менее одного ребенка возраст, которого не больше 19 лет. Максимальная сумма кредита будет ограничена до 12 миллионов рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, для других регионов — до 6 миллионов рублей. У семей должен быть первоначальный взнос в размере 20%.

- Интерес к индивидуальному жилищному строительству за последние годы возрос, и программа льготной ипотеки позволит исполнить желание значительному количеству семей. Как показала практика, льготное ипотечное кредитование пользуется востребованностью среди населения. Многие молодые семьи поспешили приобрести квартиры по сниженным процентным ставкам. Если заработает программа льготного кредитования на ИЖС, уверена, что она станет столь же популярна. Сегодня многие мечтают перебраться из многоэтажек в собственный отдельный дом. И кредит под 6,5% позволит воплотить эту мечту в реальность, не оказывая излишнюю долговую нагрузку на семейные бюджеты. Кроме этого, льготные кредиты помогут простимулировать рынок строительства индивидуальных домов, что также приведет к дополнительным рабочим местам и улучшению инфраструктуры, – прокомментировала депутат государственной думы Светлана Бессараб.

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#Недвижимость

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Комментарии
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  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 часа назад

    Пенсионерам сделайте! Молодёжь пусть работает, как мы в своё время работали! Строили страну, а они всё испортили!

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 час назад

    На первоначальный взнос у всех найдутся средства)

  • йошкин кит

    йошкин кит
    1 час назад

    А для просто людей когда сделают?

  • Undertaker

    Undertaker
    24 минуты назад

    Когда в пжив вступите

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