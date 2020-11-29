На трезвую голову: в России вернут вытрезвители:

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Законопроект о вытрезвителях планируют принять в России до конца года. А значит уже в январе 2021 года регионы получат право создавать такие учреждения совместно с бизнесом. Новые вытрезвители будут отличаться от своих советских предшественников: станут платными аналогами социальных приютов, не предусматривающими жестких правил обращения с «клиентами».

Похожие центры уже работают в некоторых городах России. А за рубежом граждан отрезвляют по-разному: где-то ходят автобусы с кроватями, а где-то пьяных сразу отдают под суд.

Законопроект о вытрезвителях Госдума рассмотрела в первом чтении еще в ноябре 2019 года. Почти год к нему не возвращались. Но осенью 2020 года депутаты вспомнили о документе и решили принять его побыстрее, чтобы он вступил в силу уже с 1 января 2021 года.

Вытрезвители: возрождение

Документ предлагает дать регионам полномочия по оказанию помощи лицам, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Для помощи им создадут специализированные учреждения.

По данным МВД России, только в 2018 году в общественных местах выявили более 1 млн пьяных людей. Из них 180 тыс. человек не могли передвигаться самостоятельно и не понимали, где находились.

“ Ежегодно в России по причинам алкогольного опьянения гибнет более 50 тыс. граждан, в том числе от переохлаждения на улицах 8-10 тыс. человек, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы отмечают, что гражданам в состоянии легкой и средней степени алкогольной интоксикации не требуется помощь врачей, достаточно лишь наблюдения. При этом держать их в больницах затратно, а у органов власти нет полномочий организовывать специализированные учреждения.

В новых вытрезвителях людей обязательно осмотрит медицинский работник, чтобы исключить состояние, при котором требуется госпитализация. Учреждения смогут создавать на базе государственно-частного партнерства. Ночь в них будет стоить в среднем 1,5 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Минздрав идею возрождения вытрезвителей поддержал. Главный нарколог ведомства Евгений Брюн рассказал «Парламентской газете», что вытрезвители нужны, чтобы человек мог там проспаться и вернуться домой живым и здоровым. По его мнению, в таких учреждениях обязательно должны дежурить полицейский — для обеспечения порядка, и врач — для оказания медицинской помощи.

Фото: РИА Новости / Анастасия Гнединская

Как отрезвляют в регионах

Аналоги вытрезвителей — так называемые «пункты помощи опьяневшим» — начали открывать в 22 регионах России еще несколько лет назад, пишет «Новая газета». Такой пункт в Нижнем Новгороде с 2016 года принял более 30 тыс. человек. Люди здесь проходят освидетельствование, при легкой или средней степени опьянения (до 2% промилле) им предлагают остаться до отрезвления. Если опьянение тяжелое, отправляют в больницу на скорой. Остаться в вытрезвителе можно на сутки, но обычно люди проводят здесь 4-6 часов.

Внутри — обычные койки, обстановка напоминает больничную. Есть санузел, процедурный кабинет и даже две палаты повышенной комфортности: там по две койки, полка с книгами, умывальник и кулер. Доплачивать за это не нужно — палаты для постояльцев подбирают по их внешнему виду.

Клиенты бывают разные. Женщина в норковой шубе, которая поругалась с мужем и выпивала в кафе. Или завсегдатаи, которых часто задерживают за пьянство на улицах.

— Порой такое вытворяют — то кровать всю обмочат и посередине нагадят, то разденутся догола, — говорит фельдшер Александра Леднева.

В Казани вытрезвитель работает уже три года под названием центр «Возрождение». В январе 2020 года здесь побывала телеведущая Елена Малышева и рассказала об этом в своем Instagram. Пьяных сюда привозят полицейские, медики и даже таксисты — если клиент уснет в машине. Принцип работы здесь такой же, как в Нижнем Новгороде: здоровых оставляют до отрезвления, больных отправляют в медучреждения.

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«Это борьба с последствиями»

Амурский общественник Евгений Ищенко, который плотно занимается темами антиалкогольной направленности, считает, что вытрезвители нужны, но в корне ситуацию они не изменят.

— Хоть это и эффективная мера, я так подозреваю, что в старом формате ее не получится возродить, потому как раньше у сотрудников медвытрезвителей была возможность применять даже определенную силу к «клиентам»: их раздевали до трусов, обыскивали. Часто это спасало жизни. После того, как их отменили, достаточно большое количество людей замерзают зимой, перебрав алкоголя, перестают ориентироваться в пространстве. Люди в сильном алкогольном опьянении угрожают и окружающим, и в большей степени себе, — сказал Ищенко.

Он заметил, что одной из главных причин алкоголизации населения остается чрезмерная шаговая доступность к точкам по продаже алкоголя.

— Пойди в любую сторону 50 метров — и ты можешь купить алкоголь. Ночью, днем — когда угодно. Здесь, безусловно, беспорядок. Я как-то ездил в поселок Прогресс. Помню, в детстве на одной из улиц было три книжных магазина. А сейчас там ритуальные услуги и пять алкогольных магазинов, — добавил Ищенко.

По его мнению, необходимо бороться с проблемой комплексно, потому что вытрезвитель — «это уже борьба с последствиями».

Советский «приемник»: веревки и штрафы

При самом слове «вытрезвитель» вспоминается советское прошлое. В СССР эти центры появились в начале 30-х годов и распространились широко: их создавали на каждые 150-200 тыс. человек. Сначала «приемники» курировал Наркомат здравоохранения, и там работали медики. Но в 40-м году Лаврентий Берия своим приказом перевел вытрезвители в подчинение НКВД. Фельдшеры остались, но дежурить в учреждениях начали и милиционеры.

Особенную «популярность» вытрезвители обрели после того, как в 1985 году Михаил Горбачев объявил борьбу с пьянством. Забрать с улицы могли не только пьяного вдрызг, но даже слегка выпившего человека. Никакого закона о персональных данных тогда не было: проведешь ночь в вытрезвителе — информацию передадут на работу или учебу. Да и внутри «приемника» было несладко: могли связать, подстричь, обокрасть или отправить в холодный душ. На утро еще и выписывали штраф за пребывание.

Конец эпохе вытрезвителей пришел при президенте Дмитрии Медведеве: он приказал их ликвидировать 1 января 2010 года, и к 2011 году учреждения закрыли. Забота о пьяных прохожих легла на скорую помощь. А криминогенная ситуация в стране резко ухудшилась. С 2011 по 2018 годы число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, выросло на 34,9%, сказано в пояснительной записке к законопроекту о вытрезвителях.

Зарубежные «цистерны для пьяных»

Пьяные на улицах беспокоят не только властей России. В Германии аналоги вытрезвителей расположены в полицейских участках и напоминают тюремные камеры: комната 15 метров с узкой кроватью, одним стулом и алюминиевым «туалетом», пишет MK.Ru/Германия. Сутки в таком «отеле» стоят 70 евро. Чай и воду дадут бесплатно. За 1.59 евро можно заказать сэндвич с тунцом. За 21,81 евро уберут комнату, если постояльцу в ней станет плохо. В 120 евро обойдется помощь врача.

В Великобритании помощь пьяным оказывают прямо на ходу. По улицам ездят автобусы, которые называют «цистерны для пьяных». Внутри есть кровати, кресла с «ремнями безопасности» для буйных клиентов, душевые кабины и туалет. В этих же фургонах могут оказать медицинскую помощь: там есть капельницы и баллоны с кислородом.

В Канаде пьяным помогают волонтеры организации «Красный нос». Если человек может назвать свой адрес, его доставят домой, если нет — в больницу.

В Белоруссии вытрезвители закрыли еще в 2003 году, но уже на следующий год открыли снова. Учреждения входят в систему МВД и называются «специализированными милицейскими изоляторами». Заплатить за нахождение здесь придется около 40 долларов.

А вот в исламских странах употребление алкоголя строго запрещено, поэтому и вытрезвителей здесь нет: если кого-то поймают пьяным, то могут отправить за решетку.