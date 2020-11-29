Выбор читателей за 28 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 28 ноября.

В Хабаровском крае очень сильный прилив на море спровоцировал «обратный», против течения, ледоход на реке. В результате образовались ледяные торосы, не позволяющие технике добраться до города.

Полиция и другие ведомства Амурской области, включая СМИ, регулярно рассказывают о разных видах обмана, предупреждают о различных «выгодных» предложениях и убедительно просят никому не предоставлять информацию о своих банковских картах и счетах. Но амурчане продолжают попадаться в ловушку, сообщает управление МВД по Амурской области.

Для врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва собирались нанять семь телохранителей. Они должны были защищать Дегтярева круглосуточно весь 2021 год, в том числе в выходные и праздничные дни. За эти услуги правительство Хабаровского края собиралось выложить до 33,1 миллиона рублей, однако потом аукцион всё же отменили. Журналисты Амур.инфо выяснили, как охраняют губернаторов в России и кому телохранители помочь не смогли.

В Амурской области за прошедшие сутки выявили 157 новых заражений COVID-19, сообщает портал стопкоронавирус.рф. 195 человек выздоровели, летальных случаев не зарегистрировано.