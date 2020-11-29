Гороскоп 29 ноября: Близнецам нужно избегать негативных людей, а Скорпионов похвалят на работе

Восход Солнца: 08:05

Заход Солнца: 16:31

Солнце в Стрельце.

Овен. Пока ещё на улице тепло, проведите время на природе. Можно отправиться на пикник или за город.

Телец. Звёзды не рекомендуют всего добиваться ухищрениями и льстивыми словами. В личной жизни оставайтесь самим собой, чтобы избранник в вас не разочаровался

Близнецы. Звёзды советуют избегать общения с негативными людьми. Вы интуитивно поймете, кто и как себя планирует вести в отношении вас.

Рак. Успех будет зависеть от вашей способности быстро менять планы и адаптироваться. Даже внезапно исполнившаяся мечта может напугать, но ради себя необходимо преодолеть сомнения.

Читайте также

Гороскоп на неделю 23 – 29 ноября: Раков ждёт неожиданное событие, а к Козерогам придут деньги

Лев. День порадует вас денежными поступлениями, а родные и близкие возьмут большую часть хлопот на себя. Желательно много времени проводить на природе.

Дева. Приготовьтесь к неожиданностям, просчитайте возможные варианты развития событий. Ваши мысли будут кружить вокруг романтики и вполне конкретного человека, в которого вы чувствуете себя влюбленным.

Весы. Записывайте идеи, которые придут вам в голову, среди них окажутся стоящие и перспективные. Сейчас вряд ли произойдет что-то такое, что выбьет вас из состояния равновесия. Сил и энергии для достижения намеченных целей вполне хватит.

Скорпион. Не беритесь за новые дела, из-за недостатка информации вы не сможете выполнить их в срок. На работе всё складывается хорошо, вас хвалят, раздумывают над тем, чтобы поощрить финансово.

Читайте также

Гороскоп на ноябрь 2020 года: Овны озолотятся, а Козероги будут особенно привлекательны

Стрелец. Астрологи рекомендуют вам избавиться от чужого эмоционального балласта. Если вы продолжите так переживать об окружающих, скоро вам самим понадобится помощь.

Козерог. Вам не стоит обращаться ни к кому за советом или помощью. Помочь реально вам вряд ли кто-то сможет, а вот навредить по доброте душевной — сколько угодно. Не давайте окружающим совать нос в ваши дела.

Водолей. Это прекрасный день для начала работы в новом качестве. Вам повезло, если вы именно сегодня приступаете к новым служебным обязанностям.

Рыбы. Сейчас вам стоит поменьше говорить о себе и своих проблемах. Воздержитесь от обсуждения или осуждения кого-либо, этим вы только обидите человека и вызовете негативную реакцию.

Астролог: Вальдемар Небоходцев